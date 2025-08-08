Osmany Juantorena ya está en Gran Canaria

El jugador cubano, nacionalizado italiano, llega consagrado y como refuerzo estelar para un Guaguas que aspira a todo y más en la temporada 2025-26

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 20:17 | Actualizado 20:22h.

El gran fichaje del Guaguas para la próxima temporada, el jugador receptor cubano pero nacionalizado italiano Osmany Juantorena, aterrizó este viernes en Gran Canaria y fue recibido por el presidente del club, Juan Ruiz, quien no dudó en desplazarse al aeropuerto para darle la bienvenida. Juantorena, que le próximo martes cumplirá 40 años, llega al proyecto avalado por un impresionante historial, que abarca una plata olímpica (Río de Janeiro 2016) e infinidad de títulos en sus experiencias en Italia y Turquía.

Es considerado uno de los jugadores más importantes del panorama mundial y en el Guaguas consideran estratégica y decisiva su incorporación de cara al reto de mantener la hegemonía nacional y dar un salto de calidad en la Champions, competición que Juantorena ha ganado en tres ocasiones.

«Estoy muy feliz e ilusionado por empezar esta etapa. Llego con ganas de iniciar el trabajo junto a los compañeros y aportar lo mejor de mí para cumplir con los objetivos propuestos. Espero que sea una temporada importante y bonita para todos», expuso Juantorena en presencia de un Juan Ruiz radiante por esta novedad de calibre.