Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Ruiz recibió este viernes a Osmany Juantorena a su llegada a Gran Canaria.
Juan Ruiz recibió este viernes a Osmany Juantorena a su llegada a Gran Canaria. Fotos: Cober Servicios Audiovisuales

Osmany Juantorena ya está en Gran Canaria

Voleibol ·

El jugador cubano, nacionalizado italiano, llega consagrado y como refuerzo estelar para un Guaguas que aspira a todo y más en la temporada 2025-26

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:17

El gran fichaje del Guaguas para la próxima temporada, el jugador receptor cubano pero nacionalizado italiano Osmany Juantorena, aterrizó este viernes en Gran Canaria y fue recibido por el presidente del club, Juan Ruiz, quien no dudó en desplazarse al aeropuerto para darle la bienvenida. Juantorena, que le próximo martes cumplirá 40 años, llega al proyecto avalado por un impresionante historial, que abarca una plata olímpica (Río de Janeiro 2016) e infinidad de títulos en sus experiencias en Italia y Turquía.

Es considerado uno de los jugadores más importantes del panorama mundial y en el Guaguas consideran estratégica y decisiva su incorporación de cara al reto de mantener la hegemonía nacional y dar un salto de calidad en la Champions, competición que Juantorena ha ganado en tres ocasiones.

Imagen principal - Osmany Juantorena ya está en Gran Canaria
Imagen secundaria 1 - Osmany Juantorena ya está en Gran Canaria
Imagen secundaria 2 - Osmany Juantorena ya está en Gran Canaria

«Estoy muy feliz e ilusionado por empezar esta etapa. Llego con ganas de iniciar el trabajo junto a los compañeros y aportar lo mejor de mí para cumplir con los objetivos propuestos. Espero que sea una temporada importante y bonita para todos», expuso Juantorena en presencia de un Juan Ruiz radiante por esta novedad de calibre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  2. 2 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  3. 3 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  6. 6 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  7. 7 Condenan a un soldado que adulteró una analítica para detectar drogas
  8. 8 Fontanales, el niño bonito de la Villa de Moya
  9. 9 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  10. 10 Un taxista cobrará 908 euros por sufrir un accidente aunque su taxi siguió operando

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Osmany Juantorena ya está en Gran Canaria