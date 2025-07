Osmany Juantorena: «Al Guaguas vengo a disfrutar, no a demostrar»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 15 de julio 2025, 18:48 Comenta Compartir

El CV Guaguas ha logrado uno de los grandes golpes del mercado europeo después de fichar a Osmany Juantorena, una leyenda viva del voleibol mundial. El jugador, con una carrera repleta de títulos y experiencia en la élite, aterriza en Gran Canaria con ganas de aportar su veteranía y carisma en la pista de juego. «Esta decisión la tomé con el corazón. Vengo a vivir una nueva etapa con entusiasmo, no necesito probar nada».

–¿Cómo surgieron esas negociaciones con el CV Guaguas?

–Todo ocurrió muy rápido, yo no tenía en mente que iba a llegar esta propuesta de Guaguas. Yo estaba negociando con un equipo asiático y otro de Polonia, pero me decanté por el Guaguas porque es un proyecto que me gusta mucho. Me entusiasma jugar en una liga diferente, un nivel de vida nuevo para mi familia, el idioma y como dijo el presidente, seguramente escogí el puesto por el lugar, porque yo ganaba mucho más dinero en otras partes. Pero tomé esa decisión porque quería probar esta nueva experiencia. Estoy contento del paso que he dado y estoy con ganas de afrontar este reto en España y en la Champions League.

–Para un hombre curtido en mil batallas, ¿qué supone llegar a Gran Canaria y a la Superliga Masculina?

–La verdad es que no seguía la Superliga. Solo seguía a Guaguas porque era el único equipo que jugaba Champions. El año pasado jugaron muy bien contra los turcos, contra mi ex-equipo Ziraat Bank, pero yo la Superliga no la conozco bien.

–¿Es bonito para usted venir a ciegas y a dar la sorpresa?

-Bueno, es un campeonato que he sentido que está creciendo cada año, se juega con una pelota diferente. Es una experiencia nueva, seguramente la voy a vivir, como siempre he vivido todos los años de mi carrera, con mucho entusiasmo y ganas de disfrutar en la pista, porque realmente no tengo que demostrarle nada a nadie. Ya yo demostré todo lo que tenía que hacer, pero bueno, es siempre bonito enfrentarnos a estos retos de la vida y dar mi experiencia al Guaguas.

–Osmany perdía económicamente, pero ganaba en muchos otros aspectos, ¿no?

-Eso es, el clima, la playa… Ahora vivo en una ciudad aquí en el centro, en Civitanova, con mar donde está la playa, ya llevo aquí 10 años, tengo mi casa aquí, mis hijas van a la escuela, tengo mi estructura fija aquí. Entonces es algo similar, solo que el invierno es un poquito más frío, así que en esos puntos, ganaría.

-Según Juan Ruiz, el Guaguas tiene este año el mejor plantel de su historia, ¿para usted es una presión o un halago?

-Bueno, yo creo que es un mérito, presión no, porque al final nosotros hacemos lo que nos gusta, lo que nos sale bien, que es jugar al voleibol. Yo sé que en España el Guaguas es el mejor equipo, y afortunadamente ganan el campeonato, esperemos que siga así. El problema es que la Champions es una competición muy exigente, al fin y al cabo es un torneo continental. Los equipos son muy fuertes, el nivel es muy alto, y como quiera que sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil pasar rondas.

-En la primera ronda de la fase previa, el Guaguas se medirá al Elören húngaro, ¿qué le parece el rival?

-Yo, que he jugado muchas ediciones de Champions, sé que el nivel cada año crece, los equipos son muy competitivos. Pero bueno, es un sueño avanzar, es un sueño para todos nosotros, mío también. Es una cosa bonita, soñar no cuesta nada, trabajemos para ganar a doble partido y pasar a la siguiente fase. Aunque sabemos que no será fácil.

-A título personal, ¿cómo se encuentra mental y físicamente?

-En realidad me encuentro bien, en el sentido, vengo de un buen periodo de trabajo. He estado manteniendo contacto con el preparador físico, Rubén Carreño, hablamos cantidad y ya nos conocemos un poco. Así que nada, yo soy un muchacho muy simple, que le gusta ganar, que le gusta joder. Mis características son muy naturales. Lo demás lo descubrirán todos mis compañeros desde que llegue. Estoy a disposición de todo el grupo. Tengo ganas de empezar y conocerlos a todos.

-Y si tuviera que caracterizarse con tres palabras, ¿cómo lo haría?

-Pues que me gusta ganar, no me gusta perder ni con mi hija. Soy muy carismático y sencillo a la hora de la verdad.