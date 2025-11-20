Juan Ruiz presume de Guaguas: «Este equipo es un orgullo, lo merece todo»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:32 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

Queda un asalto en Bulgaria, será el próximo miércoles y con el tesoro en juego de entrar en la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero en el Guaguas ya se ha aprobado, y con sobresaliente, la asignatura del orgullo por la trayectoria que se lleva en Europa esta temporada. Así lo manifiesta su presidente Juan Ruiz, quien, «emocionado y feliz» por lo que le transmite el equipo, se anticipa al desenlace en la eliminatoria frente al Levski, encarridalísima luego del 3-0 del Arena, para cubrir de parabienes a jugadores y técnicos.

«Evidentemente que nos queda por certificar todo y hay que encarar ese partido a tope, con la intensidad, profesionalidad y concentración que requiere la ocasión. Mi confianza en este Guaguas es ilimitada y, por ello, es obligado ser optimistas. Pero no quiero esperar a esa hipotética clasificación que, insisto, hay que rematar, para hacer público mi reconocimiento a nuestra plantilla. Después de eliminar al MAV Elore y Olympiacos, dos clubes que no necesitan presentación alguna y que son potencias deportivas en Hungría y Grecia, respectivamente, ahora volvieron a dar una magnífica lección frente al Levski con un nivel espectacular de implicación, calidad y sacrificio. Supone un orgullo ser el presidente de este grupo de deportistas y creo que mi satisfacción se extiende a la afición y a todos los que quieren y valoran el voleibol y el espíritu de superación», argumenta.

A propósito del capítulo relacionado con los seguidores, Ruiz se muestra «contento» con la respuesta del respetable al llamamiento, habiendo concitado a un millar de incondicionales en el último compromiso, si bien, inconformista como es, espera que con el paso de las semanas «siga aumentando la familia», dada «la enorme importancia» que tiene potenciar la asistencia al recinto de Siete Palmas.

El dirigente pide «que se valore de manera justa y proporcional» lo que supone «para todo el deporte canario» el papel que está jugando el Guaguas en el concierto continental con la atención ganada por estos pulsos saldados a favor y que combina, además, con su buena trayectoria en la Superliga, corona que posee y que busca revalidar juto a los entorchados de Copa del Rey y Supercopa de España.