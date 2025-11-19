El Guaguas mete la directa para la fase de grupos de la Champions

Aplasta al Levski de Sofía búlgaro en el Arena (3-0) y disputará la vuelta con todo a favor para sellar su clasificación

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:36 Comenta Compartir

El Club Voleibol Guaguas venció este miércoles con solvencia al Levski Sofía (3-0) y dio un gran paso para acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV, un premio que deberá sellar en la vuelta en Bulgaria, a la que llega con el set de oro asegurado con el resultado cosechado en el Gran Canaria Arena.

Los grancanarios entraron motivados y aguantaron el tanteo que planteó el Levski Sofía con los puntos de su opuesto Todor Skrimov (4-4), pero Nico Bruno y Hélder Spencer entraron en calor y dieron a los amarillos una ventaja de cuatro puntos que obligó a Nikolay Jeliazkov a parar el partido para que no se les escapara el set (10-6).

Miguel Ánogel de Amo sorprendió a la defensa del Levski Sofía y comenzó a invertir los ataques hacia zona 2, donde tejió una sociedad con Walla Souza que otorgó tres puntos consecutivos al Guaguas (16-10), abriendo una brecha que se hizo imposible para los visitantes y que terminó de sellarse con el 25-17.

Ampliar De Amo, onmipresente.

El Levski Sofía encaró el segundo set con poca eficiencia en el saque, un factor que les lastró en los primeros compases y que facilitó el trabajo de Spencer y Martín Ramos en zona 3 (8-5), si bien el Guaguas bajó su capacidad anotadora y permitió una tímida reacción búlgara (15-14).

El Guaguas ajustó en la recepción, afinó en el saque y se apoyó en Osmany Juantorena y en Souza para poner nuevamente tierra de por medio (21-16). El central búlgaro Svetoslav Gotsev se empeñó en mantener con vida a su equipo y puso dos bloqueos consecutivos para el 22-22, pero los canarios apretaron y Spencer puso el 2-0 con un remate ajustado a la línea (25-23).

Sentencia por la vía rápida

Sin dar opción a la sorpresa, la tropa de Sergio Miguel Camarero aprovechó la buena rotación al saque de Walla Souza para distanciarse en el marcador (4-1), y aunque Levski Sofía elevó su nivel defensivo, el Guaguas se embolsó varios puntos muy disputados con la contundencia de Nico Bruno en los remates e incluso con dos bloqueos (10-5).

Los pupilos de Camarero no bajaron la guardia y endosaron un parcial de 7-2 que fue culminado con tres bloqueos en la red (17-7) antes de que Jeliazkov agotara cartuchos con el tiempo muerto. Martín Ramos siguió con su dominio en la red y lideró el arreón final de un Guaguas que incluso rotó a sus titulares y que cerró el partido con el 25-18.

Ampliar Martín Ramos, al remate.

Con esta victoria, el Guaguas viaja a Bulgaria con el set de oro asegurado en el encuentro de vuelta de la última ronda previa de acceso a la Liga de Campeones CEV, que se disputará en Sofía el próximo miércoles, 26 de noviembre, a las 18:00 hora canaria, y cuyo resultado determinará quién accede a la fase de grupos de la máxima competición continental.

- Ficha técnica:

3 - CV Guaguas: Nico Bruno (12), Ezequiel Figueroa (líbero), Hélder Spencer (9), Osmany Juantorena (9), Walla Souza (12), Miguel Ángel de Amo (2), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (2), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (11) y Dobromir Dimitrov (-). Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

0 – Levski Sofía: Svetoslav Gotsev (6), Lazar Bouchkov (4), Dimitar Dobrev (líbero), Gordan Lyutskanov (8), Todor Skrimov (10), Stoil Palev (2), Petyo Ivanov (2), Damyan Kolev (líbero), Julian Weisigk (7), Petko Petkov (2), Martin Totkov (1), Martin Tatarov (-) y Dimitar Peychinov (1). Entrenador: Nikolay Jeliazkov.

Parciales: 25-17, 25-23 y 25-18.

Árbitros: Pawel Burkiewicz (Polonia) y Olivier Guillet (Francia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de la tercera ronda de acceso a la Liga de Campeones CEV 2025-2026 disputado en el Gran Canaria Arena ante 900 espectadores.