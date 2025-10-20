Juan Diego: «No sólo debemos hacernos fuertes en casa; hay que salir a sumar sea donde sea»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Mejoría y primera victoria. El entrenador jefe del CV Emalsa Gran Canaria, Juan Diego García, resaltó los «mayores momentos buenos» con respecto a la primera jornada de su grupo para sumar el primer triunfo de la presente Liga Iberdrola ante el OCISA Haro Rioja Vóley por un claro 3-0 en el Arena.

«Hemos mejorado respecto a la semana pasada. Hemos conseguido mayores momentos buenos durante el partido, y creo que eso se ha visto a pesar de los inicios de cada set, donde cometimos muchos errores que sin embargo hemos sabido corregir gracias a esa estabilidad que fui hablando con las chicas durante los tiempos», aseveró el profesional onubense tras el encuentro del pasado sábado.

Estima además el técnico de las isleñas que su grupo tiene mucho margen aún de mejoría. «Es un proyecto nuevo que necesita tiempo. Debemos ir poco a poco, conocernos más, porque aunque ya llevamos un tiempo juntos hay jugadoras que se incorporaron tarde a la pretemporada por sus compromisos internacionales y, por lo tanto, esto lleva un tiempo para conseguir un acoplamiento adecuado tanto entre las jugadores como en el cuerpo técnico, que también es nuevo. Son muchas cosas que hay que cuadrar y no sólo en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo. Hay algunas jugadoras que se estrenan como profesionales, que salen de universidades; otras que juegan por primera vez en España; otras en Gran Canaria… Son muchas cosas», dice.

Por último, estima Juan Diego que no sólo en el Arena debe dar su mejor versión su Emalsa: «Creo que no solo hay que hacerse fuerte en casa sino en general. Eso es un tópico que hay que romper, en mi opinión, y que hay que salir a jugar bien sea donde sea, independientemente de si juegas en casa o fuera. Todo lo que sea ganar puntos o sumar sets es lo ideal. Lo que también está claro es que, visto la igualdad que hay en la Liga, hay que intentar siempre sumar teniendo en cuenta que también se perderán puntos y partidos, pero no debemos perder el camino marcado».

Ampliar Laura Suárez: «Es una victoria muy importante» Laura Suárez también resaltó el triunfo logrado el pasado sábado. «Para nosotras conseguir la primera victoria en casa era muy importante. Hemos sabido ir de menos a más y luego mantener un buen nivel durante todo el partido», aseveró. Estima además la central cubana que el equipo debe seguir creciendo poco a poco: «Esto sólo es el principio, tenemos que ir paso a paso creciendo. Nuestra mentalidad debe ser la de seguir trabajando duro y con la mentalidad de ir siempre a más», señaló.

