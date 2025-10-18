El Emalsa Gran Canaria saca músculo en el Arena Tumba por la vía rápida y sin contemplaciones al Haro Rioja por 3-0

Triunfo cómodo del CV Emalsa Gran Canaria en su estreno como local este curso en la Liga Iberdrola. El cuadro grancanario, que fue de menos a más, se impuso este sábado en el Arena al OCISA Haro Rioja Vóley por 3-0 en un duelo donde las de Juan Diego fueron más regulares, sobre todo en la recta final de cada parcial.

Sigue el grupo isleño en pleno ejercicio de acoplamiento. Si en Sevilla, en la primera jornada, la irregularidad durante el duelo le impidió sumar algún punto más (3-2), esta vez el juego fue algo más sólido para terminar sumando un triunfo importante ante su fiel afición.

Con las piernas aún frescas, el duelo arrancó con igualdad (4-5). Sin embargo, fue el Haro el que tomó las primera ventajas, gracias a su mejor defensa y a las imprecisiones en recepción de las amarillas (4-7).

Una vez se centró el Olímpico en su recepción, comenzó a funcionar (9-7, tras un 4-0 de parcial). Y fue a más el cuadro local, que obligó a parar el partido a la entrenadora visitante con un 11-8 a favor.

La parada técnica le sentó bien al Rioja, que lograba igualar el partido aprovechando un par de despistes de las insulares (13-13). Volver a empezar.

Con Saray Manzano al saque, las amarillas volvieron a despegarse (18-15) en la recta final de un primer parcial que volvió a pararse con 21-17, tras nuevo tiempo muerto de Esther López. Aunque mejoró el cuadro riojano tras la parada, fue Emalsa el que sumaría un primer set con muchos altibajos en ambos lados (25-21).

La igualdad volvió a ser la tónica en las primeras acciones del segundo parcial (4-4). Una igualdad que rompió Silva Martins con dos puntos directos desde la línea de saque, obligando a Juan Diego a parar el partido con 5-8 en el luminoso.

Haro siguió sumando y mandando con el paso de los minutos, ante un Olímpico más irregular ahora en su acciones (9-12). Sin embargo, con Indrova al saque, las amarillas lograban igualar los dígitos a 12, obligando a parar el juego a la entrenadora visitante. Y fue a más el Emalsa, que tomaba ventaja con un parcial 6-0 (15-12).

Una vez tomado el mando, el Olímpico se lanzó con todo a por el 2-0 ante un Haro al que le costaba sumar, mientras las isleñas, muy centradas ahora en labores de defensa, lograban el objetivo sin necesidad de forzar la maquinaria (25-19).

El grupo riojano tiró con todo en el inicio del tercer parcial (3-7 y tiempo muerto solicitado por Juan Diego). La desconexión amarilla se mantuvo tras la parada, mientras el Haro Rioja estiraba su renta (6-11).

Con Indroba al saque, el Olímpico recortó terreno y obligó a Esther López a parar el juego (9-11, parcial 3-0). Y así, más centradas ahora en la cancha, lograba acercarse un Olímpico, sin embargo, a medio gas (15-17).

A la recta final del juego se llegó con ventaja visitante (17-20). Sin embargo, una reacción local, una vez más con Indrova al saque, le permitió encarar los puntos finales con opciones reales al triunfo (20-20).

No paró de insistir el Haro en alargar el partido (22-23). Sin embargo, dos buenos saques de Saray terminaron por sentenciar el duelo (25-23).

