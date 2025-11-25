Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Celebración de un punto con Nico Bruno al frente. Guaguas

El Guaguas se juega en Bulgaria su pase a la fase de grupos de la Liga de Campeones

Voleibol ·

Pese al 3-0 de la ida en el Arena, los amarillos encaran el partido decisivo de este miércoles con máxima tensión: «Será una auténtica guerra»

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:55

El CV Guaguas llega este miércoles (18.00 horas) al duelo decisivo frente al Levski de Sofía en uno de los momentos más dulces de su temporada. El conjunto amarillo ha firmado un arranque impecable, demostrando una solidez que se refleja tanto en su juego como en los resultados. Con un pleno de victorias en la Superliga Masculina —cinco de cinco— y un rendimiento creciente, el equipo grancanario afronta este reto europeo con la moral en lo más alto y una dinámica que invita al optimismo.

En Europa, el Guaguas también ha sabido imponer su identidad. Los de Sergio Camarero superaron con autoridad las dos eliminatorias previas de la Champions League, mostrando una madurez competitiva que recuerda a las grandes noches del club en la máxima competición. Cada ronda ha servido para ajustar mecanismos y fortalecer un bloque que ahora parece más cohesionado y ambicioso que nunca.

La ida de esta última ronda, resuelta con un contundente 3-0 en el Gran Canaria Arena, refuerza la candidatura del Guaguas para entrar en la fase de grupos. El equipo mostró poderío en ataque, orden táctico y una intensidad defensiva difícil de igualar. Más allá del marcador, las sensaciones en el parquet fueron extraordinarias: un juego fluido, confianza plena en cada rotación y un grupo que transmite control en los momentos clave.

Pese a la ventaja, en el vestuario no hay espacio para la relajación. Osmany Juantorena, una de las voces más autorizadas del equipo, lo dejó claro: «Sabemos que es un rival duro del que no nos podemos fiar. Hicieron las cosas bien en Gran Canaria pero nosotros fuimos superiores. Ahora queremos sellar el pase a la fase de grupos todos juntos y remando hacia un mismo objetivo. Será una auténtica guerra en la cancha».

Sus palabras resumen a la perfección la mezcla de respeto y determinación con la que Guaguas afronta un duelo que es decisivo a más no poder.

