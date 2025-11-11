Tiene que ser un gran día para el Guaguas en el Arena

Este miércoles, desde las 19.00 horas, quiere hacer valer el 1-3 de la ida frente a un Olympiacos temible y que saldrá a tumba abierta. Llamamiento a la afición

Io de Amo y Walla celebran un punto durante el partido de ida en la cancha griega.

Miguel B. Ferreti Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Puede ser una gran noche. Esa es la versión optimista. El Olympiacos es uno de los mejores equipos del Viejo Continente y aún escuece aquel sonrojante 5-25 del segundo set en el Arena, en octubre de 2024: con muchos de los mismos jugadores que ahora reeditarán ese duelo en la tarde de este miércoles (19.00) y en el Gran Canaria Arena. Esa es la visión realista.

El primero que no se fía un pelo es Sergio Miguel Camarero: «Lo sabíamos antes, y lo confirmamos, tampoco era necesario, en su pabellón. Son un equipazo, con recursos de calidad extra en cada posición. Nosotros, también. Si jugamos con la intensidad que podamos desplegar, estamos muy solidarios en el trabajo defensivo, elegimos bien las opciones de ataque, y sobre todo, jugamos muy concentrados, podemos aspirar a superar a uno de los mejores clubes de siempre. Con el apoyo de nuestra afición, este CV Guaguas se crece».

Convocatoria

Estos son los 14 jugadores que integran la convocatoria para este choque de Champions League: Nico Bruno (1), Ezequiel Figueroa (2), Hélder Spencer (4), Osmany Juantorena (5), Walla Souza (6), Io De Amo (7), Unai Larrañaga (8), nJorge Almansa (10), Augusto Colito (11), Jean Pascal Diedhiou (12), Tomas Rousseaux (14), Elio Santana (15), Martín Ramos (18) y Dobromir Dimitrov (77).

Enfrente de la escuadra amarilla, estará una plantilla para ganar títulos, con el aval del prestigioso entrenador italiano que es Andrean Gardini, quien repite visita a Gran Canaria. Jugadores como Aleksandar Atanasjevic o su tocayo Nejdelovic, Mitar Duric, John Gordon Perrin o Christian Fromm le dan un caché de equipo de campanillas a los de El Pireo.

Y muy interesante será también el duelo de mariscales de campo, entre el argentino Maxi Cavanna, ex del CV Guaguas que se fue a China con una oferta irrechazable, y el veterano internacional español Io De Amo, bien escoltado por un cada vez más integrado Dobromir Dimitrov.

En el encuentro de ida, un esperanzador 1-3 en 118 minutos (20-25, 25-18, 18-25 y 24-26). A las 19.00 horas comienza el segundo capítulo y el Guaguas necesita sumar dos sets, para no tener que vivir en el alambre de jugar el Golden Set.

Entradas y precios

Los abonados tendrán acceso libre y los precios de las entradas son: hasta 12 años, acceso gratuito. De 13 a 17: 6 euros. Y de 18 en adelante: 12 euros.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Gran Canaria Arena el día del partido desde 90 minutos antes del inicio del encuentro, o en las oficinas del CV Guaguas, en horario de 9.00 a 15.00 horas.