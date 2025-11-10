Cuenta atrás para el duelo decisivo del Guaguas frente al Olympiacos Este miércoles, a las 19.00 horas, y en el Gran Canaria Arena, partido de vuelta tras el heroico 1-3 en Grecia | Llamamiento del club a la afición

Miguel B. Ferreti Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:39 Comenta Compartir

Dos partidos contra el MÁV Elore Foxconn, de Hungría, uno contra Cisneros Alter, CV Melilla, Olympiacos, en Grecia, y el sábado en Benidorm. Seis encuentros, en 19 días, y pleno de triunfos. Dieciocho sets a favor y tres en contra. Casi 575 minutos de juego. Los catorce halcones amarillos ya han debutado. La séptima cita llevará a la afición grancanaria al recinto de Gran Canaria Arena mañana (19.00horas) para disfrutar de un partido que promete emociones fuertes, y es que llega un rival de los mejores: Olympiacos SC.

Lo anterior ya queda para las hemerotecas. Y es que tras el emocionante 1-3 en El Pireo, estas son las opciones que se pueden producir: si el CV Guaguas gana por 3-0, 3-1 o 3-2, se clasifica o si Olympiacos vence por 0-3 o 1-3, directos al Golden Set, en el que gana el primer equipo que llegue a 15 puntos, siempre con una diferencia de dos.

Respecto al encuentro, cabe significar que la escuadra griega llega a la Isla con todo su arsenal. El prestigioso técnico italiano Andrea Gardini, que ya estuvo el año pasado en el Arena, ha tenido tiempo de preparar este encuentro, puesto que no han disputado partido de liga en su país.

Sergio Camarero, que dispondrá de toda su plantilla, tira de veteranía y receta entrar muy concentrados al taraflex, como primera medida para tratar de seguir adelante en la Champions League; «Nuestros jugadores conocen el tremendo potencial de los griegos. Tenemos que exigirnos muchísimo. Habrá momentos complicados y ahí es donde tenemos que ser solidarios en la cancha. Saber que tenemos a nuestra gente apoyándonos y que hemos trabajado muy duro para tener esta oportunidad de seguir escribiendo nuestra historia».

No puede faltar nadie

Desde la entidad presidida por Juan Ruiz resaltan la importancia de contar con el apoyo masivo de la afición en esta cita crucial. El aliento de la grada se tiene como «fundamental» en el club y la confianza es plena en poder contar de nuevo con la inestimable ayuda de la hinchada en un día que puede ser histórico.