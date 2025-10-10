Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la plantilla del CV Emalsa Gran Canaria. CV JAV Olímpico
Voleibol. Liga Iberdrola

Estreno exigente para el CV Emalsa Gran Canaria

El equipo grancanario visita este sábado (17.00 horas) el siempre difícil feudo del Fundación Cajasol Andalucía

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:34

Comenta

Estreno exigente para el CV Emalsa Gran Canaria en la Liga Iberdrola 2025-26. El renovado conjunto grancanario visita este sábado (17.30 horas) el siempre complicado feudo del Fundación Cajasol Andalucía, un cuadro andaluz con notable potencial que exigirá el máximo al grupo de Juan Diego García, el técnico onubense que se estrena oficialmente al frente de las isleñas.

Viajó el Olímpico a tierras andaluzas sin contratiempos físicos para encarar esta primera jornada. Tras una pretemporada marcada por las muchas incorporaciones, las grancanarias llegan aún en pleno ejercicio de rodaje, pero preparadas para dar batalla en el pabellón de Los Montecillos, donde le aguarda un rival muy serio que mantiene el notable bloqueo nacional de la pasada campaña, donde destacan jugadoras como Isabel Barón o Lucía Prol, Louise Sansó, Helena Orejas o Leticia Delagrammatikas, entre otras, todas con nivel y experiencia de sobra para defender una guarida siempre difícil de conquistar.

Se lleva Juan Diego a tierras sevillanas para el estreno liguero a once jugadoras: las colocadoras Alejandra Pavón y Marina Scherer; las líberos Belly Nsunguimina y Blanca Arcos; la opuesta Katherine Corelli; las centrales Meg Brown, Inés Ignacio y Laura Suárez; y las receptoras Saray Manzano, Petra Indrova y Fernanda Maida. Se quedan en la isla la receptora Yéssica Goyanes y la opuesta Caridad Gutierrez, que reforzarán el equipo de Superliga 2, y la central Lucre Castellano, que aún se encuentra en periodo de recuperación de su lesión.

La temporada pasada, el conjunto grancanario logró vencer a domicilio por un ajustado 2-3.

El partido podrá seguirse en directo desde 'VoleyTV', el canal de vóley en streaming de la Real Federación Española de Voleibol ( https://www.youtube.com/live/3rAD17NjnyE ).

«Sevilla es una cancha muy complicada»

«Estamos muy satisfechos de cómo hemos desarrollado nuestra pretemporada. Creo que el equipo ha ido, poco a poco, ensamblando las muchas piezas nuevas que hay que acomodar y vamos caminando bien, con calma», afirma Juan Diego García, técnico de las grancanarias, antes de viajar a tierras andaluzas.

«Con el paso de los días y entrenamientos, el equipo trabaja mejor y se va ciñendo cada vez más al juego que intentamos transmitir. Quizás nos llevará un poco más de tiempo, pero creo que estamos en el camino», añadió.

«El partido contra Sevilla este fin de semana será en una cancha que suele ser muy complicada para todos los equipos. Se trata de un equipo que el año pasado jugó bastante bien, que no ha cambiado mucho y, por lo tanto, mantiene una base que creo les lleva a ser más fuerte todavía este nuevo curso. Iremos pensando en Sevilla pero también en nosotras, ya que tenemos que ir creando poco a poco nuestra propia estructura de equipo», analizó.

