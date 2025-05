Embajadores relucientes de Canarias

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 31 de mayo 2025, 18:53 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

El voleibol canario ha tocado cima este año con el doblete en categoría femenina y masculina del Heidelberg y Guaguas. Las chicas dirigidas por Santi Guerra destrozaron todos los pronósticos con su gesta al conquistar la Liga Iberdrola. En el caso de los jugadores de Sergio Miguel Camarero, la excepcionalidad es norma: triplete nacional para mantener su hegemonía y ampliar las vitrinas del club más laureado de Canarias. Los dos escudos comparten genealogía, pues surgieron en los patios de un colegio, al calor de deporte escolar y han alcanzado la excelencia con la coronación a nivel absoluto. Mayor tradición para un Guaguas que va camino de su medio siglo de recorrido pero, en todo caso, éxito compartido con este Heidelberg pujante. Aurelio Espinosa (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) y Juan Ruiz (La Aldea de San Nicolás, 1953) presiden ambos proyectos y compartieron, en una visita a CANARIAS7, líneas maestras de presente y futuro haciendo gala, además, de una sintonía recíproca especial.

«Todavía no hemos digerido lo que hicimos. Nos daremos cuenta de estamos dentro de unos meses, cuando la gente te vea, te reconozca y te identifique como el equipo que ganó la Liga Iberdrola. Era nuestro tercer año en la máxima categoría y partíamos con el objetivo de quedar entre los cuatro primeros. Este éxito no lo esperábamos de ninguna manera. La trayectoria del equipo ha sido formidable. Fuimos el mejor equipo de todos. La clave fue, además de no tener lesiones importantes, mantener el espíritu de ser una familia, de tener una unión absoluta dentro y fuera de la cancha», subraya Espinosa.

Ampliar Ambos presidentes fueron recibidos por Francisco Suárez director del periódico.

Toma la palabra Juan Ruiz: «Ganar títulos es cada año más difícil. Y en nuestra tierra tenemos ese ejemplo con equipos de larga tradición en conquistas y que no han podido alargar su racha, casos del Haris, Rocasa, Olímpico... Eso demuestra lo duro que es ser campeón año tras año. En el Guaguas no hemos perdido el hambre pese a nuestro palmarés. De hecho, estábamos locos por ganar otra Liga, pese a tener la Copa y la Supercopa, porque nos permitirá jugar la temporada que viene la Champions justo en el cincuenta aniversario de la fundación del club. Era un objetivo esencial que se ha conseguido. El nivel en la Superliga masculina ha sido enorme, todos se han reforzado, todos iban a por nosotros. Perdimos cinco partidos, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y así se reflejó en la clasificación: el primero con 52 puntos, el segundo 51, el tercero 48 y el cuarto, 47. En los últimos 25 años no se había registrado una paridad similar entre los de arriba...».

Ampliar El Heidelberg, celebrando a Liga Iberdrola 2024-25.

Y, tras ensalzar a los suyos, flores al Heidelberg: «Reunieron una plantilla muy buena, tuvieron el empuje de una afición entusiasta. Se han implicado todos y con patrocinios privados muy importantes, como Domingo Alonso. El trabajo de la directiva ha sido sobresaliente y en su estructura han tenido profesionales muy entendidos del voleibol, como David Gil o Mimi Peláez, entre otros. La clave está en acertar en los fichajes y ellos lo hicieron. Nosotros mantuvimos una base, de hecho la hemos renovado y nos vamos a reforzar con el sueño de estar en una Final Four, que son palabras mayores. A ver si es verdad que podemos lograrlo con una plantilla que va a ser la mejor de nuestra historia».

Ampliar El Guaguas es el equipo más laureado de Canarias y acumula nueve Ligas.

Turno para Espinosa, que aboga por «no morir de éxito»: «Lo que queremos es tener los pies en el suelo. Hemos sido campeones y nos gustaría repetir, pero siendo siempre conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. Al final, todo esto es cuestión de mucho dinero y no vamos a endeudarnos sin tener el respaldo de unos ingresos que nos permitan afrontar determinados gastos para fichajes. Nos hemos marcado el objetivo de mantener el nivel, reforzándonos en la medida de nuestras posibilidades. Iremos a pelear por todo aunque sabiendo que no estamos solos y el resto cuenta. Aprendemos cada día. Del Guaguas sin ir más lejos. Comparados con ellos, acabamos de llegar. Solo han pasado quince años desde que se empezó a jugar al voleibol en el patio de nuestro colegio... Pero estamos haciendo las cosas bien y lo que aspiramos es a consolidar todo y crecer».

Ampliar Los dos presidentes, durante su encuentro

«Queremos firmar un convenio con el Gobierno de Canarias al representar al voleibol canario en Europa, equipos de las dos provincias. Gran Canaria, UD Las Palmas, Tenerife de fútbol y de baloncesto ya tienen sus propios convenios. Si Heidelberg y Guaguas representamos a Canarias en la Champions del voleibol, debemos tener esa consideración específica. A mí me han prometido, tanto el presidente como el vicepresidente del Gobierno y la consejera de Turismo, que eso se va a contemplar y se está preparando. Un convenio específico con los clubes que jugamos en Europa. De voleibol, de balonmano, de waterpolo...», subraya Ruiz.

«En la recepción que nos brindó Clavijo por el título de Liga sacamos el tema. A través de Promotur, que es la institución que maneja los presupuestos de Turismo para toda Canarias, expusimos la deferencia que necesitamos los equipos que representamos a nivel continental a nuestras islas. Ese apoyo extra es más que necesario, se justifica sobradamente», incide Espinosa.

Frente común

«Estamos en ese frente común. Y es de justicia que se nos atienda como merecemos. Aparte del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Guaguas busca en la calle 700.000 euros en patrocinios privados. Eso nos permite complementar las ayudas y competir con los mejores del mundo. Actualmente somos el 21º mejor equipo del mundo y llevamos dos temporadas consecutivas en el Top-25 mundial. Eso significa que estamos en la élite europea. ¿El salto siguiente cuál es? Estar en el Top 10 del mundo. Es la ilusión que nos mueve, además de los títulos. Y, por supuesto, esa Final Four», añaden desde el Guaguas.

Los dineros, que siempre condicionan planificaciones y ambiciones, vertebran el hilo argumental de ambos con la mirada puesta en la estrategia de futuro.

«Somos dos de los dos clubes deportivos que más patrocinios privados aportamos dentro de los presupuestos anuales. No podemos depender exclusivamente de las instituciones. Esa ley de mecenazgo que queremos sacar adelante es prioritaria en el futuro de los clubes isleños», coinciden.

Ruiz finaliza con una larga y argumentada reflexión al respecto: «El consejero Poli Suárez ya lo ha comentado públicamente. Ese ley facilitaría la inversión de las empresas en los clubes con ventajas fiscales. Sería una especie de reserva de inversiones enfocada al deporte. ¿En qué deporte somos los mejores de España? En voleibol. No en fútbol, baloncesto o balonmano. No. Somos campeones en voleibol. Cuidemos lo que tenemos para mantenerlo y mejorarlo. No es tan difícil que se entienda esto, es una reivindicación honesta y fundamentada. Las instituciones deben volcarse con los campeones como merecemos. Porque somos los primeros del país. No los segundos o los terceros. No, los primeros. Y con un gesto más podemos dar un salto de calidad en Europa».

«Todos los partidos que jugarán Guaguas y Heidelberg en Europa serán televisados por el canal federativo continental y con más de 20 millones de personas que se conectan. Somos un deporte pequeño en comparación a otros pero con muy buena difusión. Acabo de venir de ver el Campeonato de Europa en Polonia y con 15.000 personas en las gradas. Allí el deporte nacional es el voleibol. En España hay ahora 125.000 licencias federativas de voleibol. Eso son 125.000 familias. Y en Canarias tenemos una gran cantera y representatividad», concluye.