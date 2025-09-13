Derrota por la mínima del Emalsa Gran Canaria en su segundo partido de pretemporada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:42 Comenta Compartir

Segundo encuentro del fin de semana para el Emalsa Gran Canaria y primera derrota de las grancanarias, que cayeron por la mínima (2-3) ante el Tenerife Libbys La Laguna en un emocionante encuentro que se disputó en el capitalino García San Román.

Encuentro entretenido pero típico de pretemporada, donde los altibajos en el nivel de los dos equipos, sumada la carga de trabajo físico, hicieron que el partido tuviera fases de buen juego por ambos equipos y, también, menos lucidos.

En el primer set, las intenciones del técnico del equipo grancanario quedadan claras al hacer rotaciones desde el inicio, saliendo de la partida la jugadora canterana júnior Jéssica Goyanes, a la que mantuvo en la cancha todo el encuentro.

El marcador terminó siendo claro para las locales (25-15), gracias a su mayor acierto en ataque ante un cuadro visitante que mejoró en los últimos puntos.

En el segundo set despertó definitivamente el equipo tinerfeño, que lograba igualar el duelo gracias a un ajustado 21-25.

En el tercer parcial, el técnico de las grancanarias Juan Diego mantenía las rotaciones en sus atacantes, intercalando minutos de juego entre Fernanda Maida y Petra Indrova, y su mayor estabilidad en recepción hizo que el set volviera para sus intereses por un 25-19.

En cuarto set el entrenador local hizo debutar desde el inicio a otra de las jugadoras jóvenes del equipo -Caridad Gutiérrez-, dando descanso a la opuesta estadounidense Katie Corelli. Además, debido a una pequeña contusión de la colocadora brasileña Marina Scherer, también debutaría otra de las canteranas del Olímpico, la juvenil Alejandra Pavón, en un parcial que se llevaría el cuadro visitante por otro ajustado 21-25.

En el 'tie-break', el Olímpico decidió mantener a las más jóvenes en la pista. El juego se mantuvo con constantes alternativas y máxima igualdad hasta el punto 11, donde la mayor experiencia de las jugadoras de Haris decantaría el set y el partido para sus intereses por un 12-15.

