Arranca el Guaguas 2025-26

Ilusiones y buenos propósitos para mantener la línea de excelencia del actual campeón de todo en España

El Club Voleibol Guaguas volvió este lunes a los entrenamientos en el Gran Canaria Arena, su casa durante la temporada 2025-26, iniciando así una nueva etapa cargada de ambición. El equipo grancanario ha arrancado la preparación bajo la dirección de su técnico Sergio Miguel Camarero, que ha podido tener su primera toma de contacto con una plantilla que mezcla continuidad y novedades.

Entre las caras nuevas destacan tres incorporaciones de peso: el central zurdo Helder Spencer, el opuesto internacional Colito y el veterano y laureado Osmany Juantorena, cuyo nombre es sinónimo de calidad y experiencia. «Tenemos un grupo muy completo, con gente joven y jugadores con mucha experiencia. El objetivo es que seamos un equipo sólido desde el primer partido», aseguró Camarero tras la sesión inicial.

Juantorena, una de las estrellas del voleibol mundial, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: «He jugado en muchos lugares, pero la energía que se respira aquí es especial. Vengo para darlo todo y ayudar al club a seguir creciendo». Por su parte, Colito destacó el nivel de la plantilla: «Hay calidad en cada posición».