La UTMB, pendiente de su futuro en La Palma

¿Seguirá UTMB organizando la Transvulcania de La Palma? Esta duda se disipará en breve. El contrato que UTMB firmó con el Cabildo de La Palma era por cuatro años, pero Mariano Hernández Zapata, actual presidente del Cabildo en funciones, tuvo en cuenta el periodo electoral de mayo de 2023 y al término de los dos primeros años ambas partes podían cancelar la vinculación o renovar la misma por los dos años preestablecidos.

Esos dos años han pasado y ahora todo está a la espera de la formación de la nueva corporación en el Cabildo de La Palma, con Sergio Rodríguez (CC) a la cabeza como nuevo presidente, para saber qué decisión tomará. Todo hace presagiar que UTMB abandonará La Palma, ya que el nuevo Cabildo no confía en esa organización, principalmente tras conocer hace unas semanas, en plena campaña electoral, las manifestaciones del propio Sergio Rodríguez en las que resaltaba que «es evidente que la organización de la carrera ha ido en la dirección equivocada y esto ha provocado no solo que la participación de corredores haya caído preocupantemente, sino que la gente de aquí se sienta completamente desvinculada y al margen de una prueba deportiva que antes era un orgullo», añadiendo también que «la solución pasa porque el Cabildo vuelva a encargarse de la organización de la carrera, en lugar de cederla a organizadores externos que no tienen entre sus prioridades ni la promoción de la isla ni la activación de los negocios locales». Más claro el agua.

Ante esta situación, CANARIAS7 ha dialogado con Xavi Pocino, CEO de UTMB Iberia. Consciente de esas manifestaciones y del panorama político actual en la isla de La Palma, con Coalición Canaria al frente del gobierno insular tras ganar las elecciones con mayoría absoluta a PP y PSOE, el dirigente de UTMB quiso dejar claro que «estamos a la espera de reunirnos con la nueva corporación. Firmamos por cuatro años, pero Mariano Hernández Zapata no quiso dejar papas calientes y al término de los dos años existe la opción de cancelar o renovar ese compromiso. Nuestra intención es continuar en Transvulcania. Creemos que el binomio UTMB-Transvulcania es bueno para la isla de La Palma, pero ahora conociendo a fondo la prueba también decimos que renovaríamos cambiando algunas condiciones del actual contrato. Queremos disipar dudas en cuanto podamos reunirnos con la nueva corporación, ya que solicitaremos esa reunión una vez tomen posesión«.

Otras opciones en Canarias

Xavi Pocino y UTMB quieren deshojar esa margarita cuanto antes y ha adelantado su intención de continuar en Canarias. «UTMB quiere seguir en Canarias. Si no podemos continuar en La Palma lo haremos en otra isla, ya que tenemos muchas novias«, afirmó.