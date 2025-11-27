Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de uno de los jugadores del torneo.
Imagen de uno de los jugadores del torneo. Cober

La última parada de Pickle Pro Tour 2025 ya ha echado a rodar

Un total de 101 jugadores, de 7 nacionalidades distintas luchan desde este jueves en el Gran Canaria Open 2025 por conseguir los ansiados títulos

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:49

El Club de Tenis Conde Jackson ha acogido hoy la primera jornada del Circuito Nacional de Pickleball de la RFET, que por primera vez en su historia se disputa fuera de la península. Un primer día de competición en el que se están disputando los cuadros de la modalidad individual. En la categoría PRO +18, se conocerán a los 8 semifinalistas que lucharán el sábado por un puesto en la gran final. Además, hoy también tendremos a los 2 primeros ganadores del Gran Canaria Open 2025, en las categorías +50 PRO Individual Masculino y +18 TALENT Individual Masculino.

Tras la jornada de Individuales, mañana se disputará la modalidad de Dobles, tanto la categoría PRO (Masculinos, Femeninos y Mixtos) como la TALENT (Masculinos, Femeninos y Mixtos). Cabe destacar el Dobles Masculino, dónde hasta 3 jugadores se están disputando el Nº1 del ranking: Ignasi de Rueda, Jesús García y David Illescas, por lo que la emoción está garantizada.

En el cuadro femenino, Sabrina Méndez y María Costantino parten como favoritas, mientras que en Dobles Mixtos Ignasi de Rueda y Eleana Rodino llegan como la pareja con más puntos en el ranking, eso si, la igualdad en esta modalidad será máxima.

El Sábado 29 y domingo 30 de noviembre el torneo se trasladará a la pista central, situada en la Plaza del alcalde Fernando Otroz Wiot, en el Paseo de Las Canteras. Un maravilloso e idílico enclave junto al mar, en el que los mejores jugadores de Pickle Pro Tour deleitarán al público, mientras luchan por conseguir los últimos puntos para el ranking de la temporada 2025.

