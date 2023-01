Triplete de David Marrero en Tenerife: organizador, entrenador y jugador

Figura en la cúpula de la organización, auxiliará a Fernando Verdasco en tareas de entrenador y formará pareja en la pista con el americano Dhruva Mulye, a quien estuvo adiestrando a comienzos de diciembre en Miami. No se le puede pedir más a David Marrero en el Tenerife Challenger 1 que arranca este lunes en el Abama Resort de las faldas del Teide. El teldense estará en todos los prismas posibles, y con máximo protagonismo, en un evento que ha logrado conformar «un cartel interesantísimo», según sus propias valoraciones, y que repercutirá «como altavoz internacional para toda Canarias», insiste.

«El buen nivel y el espectáculo están más que garantizados y tengo el convencimiento de que, por el cuidado de todos los detalles por parte de la dirección, la calidad de los participantes y el interés del público, todo saldrá a la perfección. Sin olvidarme de las instalaciones impresionantes, el clima privilegiado y el entorno que brinda Tenerife. Todo se ha juntado para un evento que merece ser reconocido por lo que ofrecerá», argumenta.

Tal y como ha hecho en ocasiones anteriores, asegura que las islas «pueden y deben explotar» sus condiciones únicas para, a través del deporte «y del tenis», postularse «como destino relevante y a tener en cuenta por todos», faceta en la que, asegura, «queda mucho trabajo por hacer».

Serán siete días, hasta el próximo 23 de enero, c on 32 jugadores llegados de distintos rincones del planeta («hay varios Top-100», advierte) y dispuestos a iniciar el año de la mejor manera.

Marrero, que mantiene su espíritu ganador pese a estar retirado de la alta competición, asume «de la mejor manera» su rol multidisciplinar compaginando, por primera vez en su vida, la triple responsabilidad que le han otorgado y con «máxima ilusión e intensidad».

« En Tenerife han apostado fuerte por este Challenger 100.000, que viene a ser como la segunda división de la ATP, y no se van a arrepentir. Me hubiese gustado que en Gran Canaria se diera lo mismo, pero no ha podido ser. Aquí habrá continuidad, pues este será el primer torneo de otros que vienen en camino y en febrero. Para mí es un orgullo estar presente. Trataré de hacerlo lo mejor posible en todos los ámbitos y poniendo al servicio de todos mi experiencia, mis conocimientos y mi empeño», pondera.