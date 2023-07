La terapia del ring para superar el acoso

Ángel Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1999), conocido como Angelito, empezó en el mundo del kick-boxing con apenas 11 años y por un caso de bullying que sufrió en el colegio. En verano de ese mismo año, sus padres decidieron apuntarlo en clases de boxeo con el monitor Eric Kouwan. Se inscribió en las artes marciales y, en palabras del protagonista, «bendita la hora». Por suerte para él, fue la solución a su problema.

A día de hoy, Ángel se siente en paz y en familia cada vez que acude a entrenar al centro Werdum Training. «Los quiero como si formaran parte de mi familia. Me ayudan muchísimo y estoy eternamente agradecido. Me han formado también como persona, gracias a ellos he crecido tanto dentro como fuera del ring. Es como mi segunda casa». Amante de los deportes de contacto, el joven de 23 años asegura que esta disciplina también le ha ayudado a abrir caminos hacia la felicidad. Siendo la confianza en uno mismo y la seguridad, piezas vitales. Recalca que es muy importante tener actitud. «Debemos saber autogestionar las emociones y sobre todo los nervios. Es muy importante», añadió.

Ampliar

Cuestionado por las competencias físicas y mentales que requiere esta modalidad, argumentó: «Las físicas pienso que son vitales. Las vas adquiriendo con el tiempo, pero son por ejemplo la flexibilidad, la coordinación, el juego de pies, cosas básicas en este mundo. Y en cuanto a las mentales, diría que es necesaria la capacidad de saber qué hacer en cada momento. No ofuscarte, tener una mente fría y calmada. Como en un partido de tenis que si pierdes una bola no puedes estancarte en eso, tienes que seguir adelante desde ese instante. Reinventarte y buscar otra solución«.

Ángel cree que el kick-boxing es un deporte de resistencia. «Porque es una modalidad donde el que tarde más en caer, gana». Sin embargo, «obviamente es un deporte que implica fuerza para los golpes, pero me quedo con la resistencia», expuso el joven. Además, es de los deportistas que piensa que la combinación de una buena alimentación y rutina deportiva diaria es igual a una vida saludable. Incidió en: «es cierto que hace años llevaba una vida alimenticia muy mala con demasiada bollería industrial, comida rápida, etc. Pero desde que me dedico a esto casi profesionalmente, me siento obligado a complementarlo con una buena dieta para que sea vean los resultados y la agilidad en tu cuerpo. Alternar los carbohidratos con las proteínas es esencial. Ambos son el complemtento perfecto», añadió.

Ampliar

Ilia Topuria está en boca de todos con sus grandes logros en el kick-boxing, convirtiéndose en el referente para muchos niños en la actualidad. Pero Ángel lo tiene claro: «A parte de ser mi mentor, Eric Kouwan es mi ídolo y referente en esta disciplina», añadió. Cuestionado por si ha competido alguna vez, el boxeador argumentó: «Nunca competí, no me dado esas ansias de competir. aunque alguna vez me lo planteé, pero decidí ir por otro camino. Quizás sea un nuevo reto para mí. Es una profesion bastante dura». La ayuda personal le ha servido para ir por el camino correcto en la vida. Ahora, Ángel tiene en mente terminar el Máster de Profesorado, ya que sueña con ser maestro de historia.

Para finalizar, cedió la palabra a Gustavo Sarmiento, quien impartirá el Campus de verano. Se trata de un curso de iniciación al boxeo y constará de la participación de niños desde ocho años hacia adelante en el que «el objetivo es formarlos en los deportes de contacto. Que no piensen que es venir al gimnasio y ya. Vamos a enseñarles valores, que no son solo golpes, que hay un trabajo detrás, una dedicación, coordinación y técnicas para ser diferencial«. Empieza el 3 de julio y acaba el 31 de agosto.