El Rafa Nadal Tour by Santander refuerza su impacto social

El prestigioso torneo arranca el lunes en El Cortijo y contará con la dirección técnica de Carlota Molina, una garantía de calidad

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:25 Comenta Compartir

Gran Canaria se prepara para acoger, a partir del próximo lunes, una nueva edición del Rafa Nadal Tour by Santander, el circuito juvenil de tenis que combina competición, valores y solidaridad. Este año, el torneo cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y estrena una nueva etapa bajo la dirección de Carlota Molina, cuya destacada trayectoria deportiva y vocación formativa aportan un valor añadido a esta iniciativa.

Desde su debut en el circuito en 2014, el Rafa Nadal Tour ha trascendido su carácter deportivo para consolidarse como una plataforma de desarrollo personal y social. Los torneos en categorías Sub‑12, Sub‑14 y Sub‑16 no solo fomentan el talento deportivo, sino también valores esenciales como el esfuerzo, la superación o el juego limpio. Además, los ingresos del circuito se destinan a los proyectos de la Fundación Rafa Nadal, que impulsa acciones educativas y sociales dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Ampliar

La prueba celebrada en Gran Canaria ha superado los 200 jugadores inscritos, una cifra que pone de manifiesto el enorme interés que despierta el circuito en las islas. Para los tenistas canarios, supone una oportunidad única de competir en un torneo de máximo nivel sin necesidad de desplazarse a la península, lo que facilita el acceso al alto rendimiento deportivo y fomenta el crecimiento del tenis base en el archipiélago.

Carlota Molina, nombrada nueva directora del torneo en Gran Canaria, aporta una trayectoria brillante al proyecto. Campeona de España en categorías Sub‑13, Sub‑14 , sub campeona de España sub 12/Sub 16,con medalla de bronce en un Europeo Sub‑14 (Winter Cup) y vencedora de torneos internacionales como el Yellow Bowl y el Trofeo Albert Costa, Molina , abanderada en las olimpiadas juveniles de Georgia, ha sido una de las promesas más destacadas del tenis canario.

Ampliar

Además, se formó en universidades estadounidenses como la University of Kentucky y Loyola Marymount University, donde profundizó su visión del rendimiento integral y la formación del deportista.

Ahora, desde su rol en la Tennis Academy El Cortijo, dirige con el objetivo de transmitir esos aprendizajes a las nuevas generaciones: «La misión de nuestra academia es ayudar a cada jugador a alcanzar su máximo potencial, no solo como deportista, sino también como persona».

Apoyo del Cabildo

La organización del Rafa Nadal Tour by Santander quiere expresar un sincero agradecimiento al Cabildo de Gran Canaria y al Instituto Insular de Deportes, cuyo apoyo institucional ha sido clave para la celebración del torneo en la isla.

Su compromiso impulsa no solo el desarrollo del tenis base, sino la formación en valores y la cohesión social a través del deporte.

Con Carlota Molina al frente, la edición 2025 del Rafa Nadal Tour by Santander en Gran Canaria refuerza su doble propósito: promover el talento juvenil y contribuir a una sociedad más inclusiva.

El binomio entre experiencia deportiva, liderazgo local e impulso institucional convierte esta parada del circuito en una oportunidad única para el deporte y la comunidad canaria.

La presentación oficial del Rafa Nadal Tour by Santander en Gran Canaria tendrá lugar en una rueda de prensa este viernes , a las 11.00 horas, en las instalaciones del Cortijo Tennis Academy, en Telde.

El acto contará con la presencia de autoridades locales, representantes del circuito, patrocinadores e invitados especiales.