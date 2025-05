«En la Tennis Academy El Cortijo formamos tenistas y personas»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 17 de mayo 2025, 18:16 Comenta Compartir

Campeona de España sub-13 y sub-14, subcampeona nacional sub-12 y sub-16, campeona de Canarias en todas las categorías, medalla de bronce en el Europeo con España, abanderada olímpica en Georgia, numerosos títulos internacionales... No necesita presentación alguna Carlota Molina (Las Palmas de Gran Canaria, 2000), que ahora disfruta del tenis desde la óptica formativa, con la responsabilidad de trasladar sus saberes a los que quieren hacerse un sitio en las pistas.

–¿Qué le motivó a formar parte de la Tennis Academy El Cortijo y cuál es la misión principal?

–Siempre me ha gustado mucho el tenis. Es una pasión que descubrí desde los 7 años. Desde esa temprana edad comencé a competir a un alto nivel, lo que me permitió entender no solo las exigencias deportivas, sino también el esfuerzo y la dedicación necesarios para compaginar estudios y deporte. Mi carrera me llevó a universidades en Estados Unidos, como la University of Kentucky y Loyola Marymount University, donde no solo perfeccioné mi técnica, sino que también aprendí mucho sobre la importancia de la formación integral en el deporte. Formar parte de la Tennis Academy El Cortijo fue una oportunidad perfecta para compartir mi experiencia y guiar a jóvenes talentos en su camino deportivo y personal. La misión de nuestra academia es clara: ayudar a cada jugador a alcanzar su máximo potencial, no solo como deportista, sino también como persona. Queremos que cada alumno sienta que, a través del tenis, puede cumplir sus sueños y desarrollar habilidades que le servirán para toda la vida.

–¿Qué nivel de jugadores pueden unirse a su programa de competición y cómo se adapta el entrenamiento a sus necesidades?

–Nuestro programa de competición está diseñado para jugadores de todos los niveles, desde aquellos que están dando sus primeros pasos en el tenis competitivo hasta aquellos que ya compiten a nivel regional, nacional o incluso internacional. Nos enfocamos en ofrecer un entorno inclusivo pero desafiante, donde cada jugador pueda encontrar el estímulo adecuado para crecer. El proceso comienza con una evaluación inicial, donde analizamos el nivel técnico, físico y mental del jugador, así como sus metas a corto, mediano y largo plazo. A partir de esta evaluación, creamos un plan de entrenamiento personalizado que incluye sesiones técnicas, trabajo físico específico y estrategias de competición. Para los jugadores en etapas iniciales, nos enfocamos en el desarrollo de fundamentos sólidos y en la construcción de una mentalidad competitiva. Por otro lado, para los jugadores más avanzados, nuestro objetivo es pulir detalles técnicos, mejorar la estrategia en partidos y fortalecer su capacidad para manejar la presión en torneos de alto nivel. Además, integramos el desarrollo personal en cada etapa del entrenamiento. Queremos que nuestros jugadores no solo sean mejores tenistas, sino también individuos seguros, disciplinados y resilientes, preparados para enfrentar cualquier desafío tanto en el deporte como en la vida.

Carlota, durante un partido.

–¿Qué tipo de valores y habilidades, además de las deportivas, busca inculcar en sus jugadores?

–En la Tennis Academy El Cortijo creemos firmemente que el tenis no solo es un deporte, sino también una herramienta para el desarrollo personal. Por eso, nos esforzamos por inculcar valores que trascienden las canchas y que serán fundamentales para nuestros jugadores a lo largo de sus vidas. Entre los valores principales que promovemos están la disciplina, el compromiso y la constancia. Queremos que nuestros jugadores entiendan la importancia de trabajar duro y de manera constante para alcanzar sus metas, tanto dentro como fuera del deporte. También fomentamos la resiliencia, enseñándoles a enfrentar los desafíos y las derrotas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La responsabilidad y el trabajo en equipo son igualmente esenciales. Aunque el tenis es un deporte individual, en nuestra academia promovemos un ambiente colaborativo donde los jugadores aprenden a apoyarse mutuamente y a construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. Además, ponemos un gran énfasis en habilidades como la toma de decisiones, el manejo del tiempo y la gestión emocional, aspectos clave tanto en el deporte como en la vida cotidiana. Nuestro objetivo es formar personas íntegras, capaces de enfrentar cualquier desafío con confianza y determinación, y que encuentren en el tenis no solo un deporte, sino una escuela de vida.

–¿Cuáles son los principales logros que han conseguido los jugadores de la academia hasta ahora?

–Nos enorgullecen profundamente los logros alcanzados por nuestros jugadores, que son un testimonio del esfuerzo, la dedicación y la calidad de la formación en la Tennis Academy El Cortijo. Entre ellos, destaca Álvaro Monzón, quien fue subcampeón de España en la categoría sub-12 y formó parte de la selección española sub-12, un gran reconocimiento a su talento y compromiso. Lucía Rodríguez , además de ser subcampeona de España sub-14, campeona del J30 en Portugal y campeona de Canarias, también tuvo el honor de participar en la selección española, consolidándose como una de las jugadoras más prometedoras de su generación. Por su parte, Irene Vigara ha sido varias veces campeona de Gran Canaria y de Canarias, mostrando un rendimiento constante y destacándose a nivel regional como una competidora excepcional. Además, José Vega Ponce, actualmente número 8 de España, ha conseguido importantes títulos como campeón de Gran Canaria en las categorías cadete e infantil. Finalmente, Marina Ruiz, que ha alcanzado el puesto de número 1 de España, es un ejemplo del máximo nivel de excelencia que buscamos en nuestros jugadores. Estos logros no solo reflejan el talento individual de nuestros alumnos, sino también el compromiso de la academia en ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Cada uno de ellos es un orgullo para El Cortijo y una inspiración para las generaciones futuras.

Junto a Lucía Rodríguez, una de sus jóvenes promesas.

–¿Qué instalaciones y recursos ofrece El Cortijo para garantizar un entrenamiento de alto nivel?

–La Tennis Academy El Cortijo cuenta con unas instalaciones de primera categoría diseñadas para cubrir todas las necesidades de nuestros jugadores. Disponemos de 8 pistas de tierra batida y 4 pistas rápidas, lo que permite a los jugadores adaptarse y prepararse para competir en diferentes tipos de superficies. Además, contamos con un gimnasio completamente equipado, ideal para complementar el entrenamiento en pista con trabajo físico específico. También ofrecemos una tienda deportiva dentro de nuestras instalaciones, donde los jugadores pueden encontrar equipamiento de calidad y todo lo necesario para su día a día en el tenis. En cuanto a la preparación física, colaboramos con Juanjo Falcón y David Sánchez, dos profesionales de referencia que se encargan de trabajar la fuerza, la resistencia y la prevención de lesiones de nuestros jugadores. En la parte técnica, ofrecemos clases con entrenadores de alto nivel como Pablo Moreno y Acaymo Medina, ambos jugadores de gran trayectoria en el pasado y con amplia experiencia en el ámbito competitivo. Su conocimiento y enfoque profesional garantizan un entrenamiento de calidad que ayuda a nuestros jugadores a desarrollar todo su potencial. Con estas instalaciones y recursos, El Cortijo asegura un entorno integral y profesional donde cada jugador puede alcanzar sus metas y superar sus propios límites.

–¿Qué torneos se celebran en la academia?

–Organizamos varios torneos, algunos pertenecientes a circuitos nacionales como una de las pruebas del Rafa Nadal Tour By Santander, un Europeo juvenil en dos categorias Gran Canaria Yellow Bowl. También un ITF junior J60,circuito MARCA y un circuito nacional con sabor canario el TDC Series (Tenis desde Canarias). que es lo que el tenis juvenil canario necesitaba desde hace muchos años, para poder competir con la misma facilidad y en igualdad de condiciones que el resto de jugadores en edad juvenil del panorama nacional.Este año ya tuvo lugar uno en nuestras instalaciones del Cortijo Club de Campo,celebrandose el siguiente la próxima semana en el Gran Canaria Tennis Center. Tras estas dos pruebas el circuito tendrá dos pruebas, en dos semanas consecutivas en la isla de Tenerife en el mes de Julio posteriores a otra prueba de un circuito nacional (Marca Jóvenes Promesas) consiguiendo así una sinergia que atrae a otros jugadores del resto del territorio nacional, haciendo evolucionar a nuestros jugadores canarios y convirtiendo a Canarias durante tres semanas en destino de turismo deportivo, siendo mucho mas económico el desplazamiento entre islas para nuestros jugadores y al tener una oferta tan amplia de pruebas en sus diferentes categorías hace posible la organizacion de viajes de club con todos sus jugadores.

