Manzanera y Oliynykova se coronan en El Cortijo

Este domingo tuvieron lugar en El Cortijo Club de Campo las finales de la tercera semana de la serie de torneos profesionales TDC Gran Canaria Womens TDC Series PRO III W15 Telde, y de el Gran Canaria Mens TDC Series PRO II. La jornada comenzó a las 10.00 horas, saltando a la pista central, con retransmisión en directo por el canal You Tube, el polaco Marcel Zielirski, proveniente de la qualy, jugaba la final con el español Alejandro Manzanera. Un vibrante partido muy igualado en ambos sets, en el que el público pudo disfrutar de puntos increíbles entre los dos jugadores decantándose el partido, a favor del español por 6-4 y 7-6(5).

En féminas, la final cayó del lado de la ucraniana,finalista la semana anterior, Oleksandra Oliynykova, quien ganó con más margen (6-3 y 6-1) a la lituana Klaudija Bubelyte. La entrega de trofeos tuvo lugar a continuación, de la mano del director de los torneos masculino, Acaymo Medina, y del director de la serie femenina, David Marrero, en presencia del supervisor del torneo, Andreu Peidró.

La fase previa del Gran Canaria Womens TDC Series PRO IV, entró en escena acto seguido, saltando a pista las jugadoras de primera ronda, en las que las canarias Andrea Perez y Elena Lobo, jugaban sus primeros partidos.La primera perdía en dos sets frente a la chilena Jimar Geraldine Gerald Gonzalez y Lobo perdía con la española Maria Oliver Sánchez.

La grancanaria Gabriela Paun tampoco pudo conseguir su pase a segunda ronda, al perder en un partido muy igualado que se resolvió en el super tie break 9-11. Mejor suerte corrió la finlandesa afincada en Gran Canaria Nikita Liebkind, que ganó a la argentina Sara Conde,cabeza de serie número catorce, por 6-2 y 6-1.

La bielorusa Anastasiya Yakimova, ex top 50 del mundo residente en Gran Canaria durante varios años y ahora trabajando y viviendo en Dinamarca, no defraudó en las pistas del que fuera su club, El Cortijo Club de Campo, ganando en primera ronda a la ukraniana Mariia Bergen 64 61.Yakimova, se desplazó hasta Gran Canaria, con un grupo de jugadoras danesas que no consiguieron pasar la primera ronda.

Este lunes tendrá lugar la fase decisiva de la previa, de la que saldrán las ocho jugadoras que consigan su pase al cuadro final, que comenzará mañana junto con el cuadro de dobles.

