Sha'Carri Richardson celebra su regreso

Grant Holloway vuela sobre las vallas para lograr su tercer oro mundial

Uno, dos y tres. Grant Holloway cuenta con sus dedos los títulos mundiales que ha logrado y que le mantienen como el rey de las vallas. El estadonidense arrolló en la final de los 110 metros con una carrera perfecta, sin tocar ni un obstáculo, para ganar su tercer oro consecutivo -Doha, Eugene y Budapest-. Solo Hansle Parchment tuvo el valor de superarle en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero el estadounidense supo reaccionar para encadenar dos nuevos títulos y demostrar en Budapest que no tiene rival. Muy superior desde la salida, el vallista de Virginia se impuso con 12.96, mientras la plata fue para Parchment, con 13.07, y el bronce para Roberts, que firmó un 13.09.

Se echó de menos en la final a los dos grandes vallistas españoles, como son Orlando Ortega y Asier Martínez, ambos fuera de concurso este verano por lesión. Habrá que ver si están recuperados para la próxima temporada y formar un gran trío junto a Enrique Llopis, que se quedó en semifinales después de una muy buena carrera en la que fue tercero, con 13.30, igualando su marca personal, Pero la última serie le dejó fuera de la final por tan solo una plaza y 5 centésimas.

«Da rabia porque cuando estás aquí, quieres luchar por todo. Cuando esté más tranquilo me daré cuenta que he hecho noveno en el campeonato del mundo. Solo ocho atletas han sido más rápidos que yo. Después de la pista cubierta vinieron meses muy difíciles, de muchas dudas. He pasado del puesto 16 en 2022 al puesto 9 en 2023 y estoy contento con mi evolución», dijo Llopis. En cuando a Jael Bestué, también quedó eliminada en las semifinales de los 100 metros.

Las semifinales de los 400 metros vallas auguran un gran espectáculo. Karsten Warholm ganó con un tiempo de 47.09 pese a problemas como el que sufrió en la segunda valla, y respondió a la destacada actuación que tuvieron sus principales rivales, el estadounidense Rai Benjamin, con 47.24, y el brasileño Alison Dos Santos, con 47.38. En categoría femenina, dominio absoluto de una Femke Bol dispuesta a todo tras el duro golpe que sufrió al caerse en la final del relevo mixto.