«Sí o si seremos sede mundialista y las selecciones se rifarán venir aquí»

A punto de agotar su mandato, Francisco Castellano (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) pasa revista sin conocer si repetirá o no. Así respira ante retos latentes.

–¿Principio de año y fin de su mandato como consejero de Deportes con las elecciones que ya vienen en camino?

-Está todo por decidir. Es cierto que los principales candidatos ya son públicos y, a partir de ahí, el partido y los candidatos deben pronunciarse. Como he dicho siempre, me encantaría continuar, esa es la verdad, pero con la misma claridad digo, estoy agradecidísimo por la oportunidad que me dio el Partido Socialista y mi secretario general de ser consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Si consideran que debo repetir en esta responsabilidad, encantado estaré. Y si debo ocupar otro lugar, allá estaré con la misma implicación, con mi vocación de servicio público, de tratar de mejorar todo lo que se pueda.

-¿Condiciona en su dinámica de trabajo la proximidad de los comicios?

-La dinámica será la misma o, incluso, con más dinamismo y actividad, pues quien me conoce, tras estos cuatro años, sabe que soy una persona activa, que me gusta jugar al ataque y seguir enfrentando desafíos. Tengo la ilusión de hacer lo máximo posible hasta final de mayo tras un mandato marcado por un confinamiento y una etapa posterior a la pandemia. Gestionar esos condicionantes no fue fácil pero sacamos aprendizajes. Quiero llegar a mayo sacando todas las subvenciones que pueda, cerrando el máximo número de eventos y dejando esta consejería en las mejores condiciones posibles.

-¿Qué prioridades concretas tiene en estos cuatro meses?

-Tener las subvenciones al día, dejar satisfechos los compromisos adquiridos, seguir con la segunda actuación del Plan Estratégico de Obras Insulares para rehabilitación, mejora e, incluso, construcción de instalaciones en los 21 municipios de Gran Canaria y, como gran objetivo, seguir trabajando en la consecución de la sede para el Mundial de 2030. Gran Canaria se merece por méritos propios esta candidatura, tiene todos los requisitos para ser una sede muy a tener en cuenta y deseo que así se determine por parte de las personas de la Real Federación Española de Fútbol. No me olvido de presentar el proyecto ganador, a final de febrero, del Centro Insular de Deportes, una obra que llevará una inversión de unos 15 millones de euros para convertirlo en un pabellón modélico en toda Canarias. Se inaugurará en el próximo mandato. Continuaremos con la Ciudad Deportiva de Martín Freire y una superficie que pasa casi desapercibida, con miles de metros cuadrados y una oportunidad inmensa, que son las instalaciones en Piletas. Es un diamante en bruto y podría ser un icono deportivo.

-Mundial 2030. Se hablaba de un fallo en noviembre que no se produjo a propósito de las candidaturas de las diferentes ciudades españolas y, a día de hoy, no se sabe nada. ¿Qué calendario maneja al respecto?

-Se había hecho un anuncio de que el 11 de noviembre de 2022 se iban a conocer las sedes. Entiendo que, por circunstancias sobrevenidas, se ha dilatado esa decisión pero, de alguna manera, estoy convencido de que antes de mayo, probablemente a lo largo del primer trimestre del año, se hará pública la decisión. El 24 de mayo de 2024 se sabrá oficialmente si España y Portugal organizan el Mundial de 2030 y, por lo tanto, el pronunciamiento, a poco menos de año y medio vista de esa fecha, es inminente. En la Real Federación Española de Fútbol tienen toda nuestra documentación requerida en tiempo y forma y esperamos noticias desde Madrid.

-Siempre se ha pronunciado con optimismo sobre las opciones de prosperar de la candidatura mundialista de Gran Canaria. ¿Mantiene ese buen pálpito?

-Cada vez más. Se creó una comisión, que la forman dos consejeros más del Cabildo de Gran Canaria, el concejal de Deportes del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, la UD Las Palmas y la Federación Insular para integrar una mesa de trabajo para que la ciudadanía de Gran Canaria y Canarias en general sepan que vamos muy en serio. Y estamos trabajando desde el momento en el que se tuvo que dar cumplimiento a todos los requisitos impuestos y hemos seguido. Y tenemos en marcha un proyecto de estudio para saber qué costes implicaría ser sede, en el caso de salir elegidos, con las reformas obligatorias en ese caso, como sería que el estadio alcanzase las 40.000 butacas de aforo. Ese proyecto, que me gustaría dejarlo contratado. Seamos sede o no, tenemos que intervenir en el Gran Canaria para que sea una instalación modélica y del siglo XXI. Cierto es que ser sede mundialista supondría un enorme impulso que involucraría a otras administraciones para hacer aportaciones, aunque al tratarse de un bien general confío, igualmente, en este trabajo de equipo aunque siempre liderado por el Cabildo.

-La isla ya acogió en 2014 un Mundial de baloncesto pero, por la dimensión que tiene el fútbol, hablamos de un hito en toda regla.

-Sería un hito porque deja, además del poso deportivo, una inmensa riqueza por donde va. En el retorno mediático a nivel mundial, supondría el mejor escaparate jamás visto para vender las excelencias de Gran Canaria como destino turístico y deportivo. Seremos sede sí o sí y las selecciones se rifarán querer estar aquí y venir por la planta alojativa de la que podrán disfrutar y a unas distancias y con unas temperaturas sin competencia.

-La consecución de la sede mundialista marcaría su legado pero hay vida más allá del reto de 2030 por su énfasis en acercarse al deportista y apoyar a clubes y federaciones.

-Esta consejería tiene tantísimas posibilidades y maneras de llegar a los deportistas y ciudadanos en general como isla receptora de eventos y exportadora de grandes clubes, equipos y deportistas de primer nivel en sus diferentes disciplinas... Hemos cuidado las subvenciones al deporte base, a los ayuntamientos y obras propias del Cabildo, tras aprobarse más de 10 millones de euros para mejorar las instalaciones cerradas y abiertas, para cultivar la cantera. Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los convenios firmados con los diferentes colectivos de Gran Canaria para llevar la actividad física a las familias, niños, niñas, personas mayores y con diferentes problemas de salud o con medidas judiciales... Hemos dado un paso más, hemos abierto la visión. Nos sustenta el bien que se le hace a las personas a través del deporte y por eso resalto esa línea estratégica que se abrió con estas actuaciones con las asociaciones, materializadas en convenios. Y hemos notado el agradecimiento de todos por esa sensibilidad. Observar a las familias, a los abuelos, cómo disfrutan en la grada... Hablo con el corazón.

-¿Justifica todos los esfuerzos ese componente humano al que se refiere?

-Totalmente. Para mí, al frente de una consejería muy mediática, con eventos continuos de ámbito mundial, esto, que no tiene que ver con la foto, la entrega de trofeos o el corte de una cinta, me llena por completo. «El que salva una vida salva el mundo entero» dice el talmud hebreo del siglo 3 antes de Cristo. Y siempre me lo he aplicado. He sido un instrumento, un servidor público al servicio de todos.

-De las personas a los números: inversiones.

-Si hay alguien interesado en ver el vaso medio lleno, lo verá medio lleno, y quien lo quiera ver medio vacío, lo verá así. Pero yo soy de los primeros. Si cogiéramos los presupuestos, hay miembros de la oposición que dicen que sólo hemos ejecutado un sesenta y poco del mismo. Lo que no se dice es que esa baja ejecución del presupuesto total te la lastran los capítulos 6 y 7: el capítulo 6 son obras propias de esta consejería de Deportes y el 7 son obras con otras administraciones, en este caso con ayuntamientos, asumiendo en el pleno de noviembre más de 10 millones. Como quiero hacer siempre más, me voy a remanentes de Cabildo. Pido más dinero y, a partir de mayo, continúe yo o venga otro compañero o compañera, habrá unos proyectos con unas subvenciones y ya en curso de ejecución de esas obras, generando puestos de trabajo, actividad en los municipios... El próximo año se van a inaugurar innumerables instalaciones deportivas en gran parte de la isla. Eso no se consigue de la noche a la mañana. No. Se consigue con una inversión a medio y largo plazo. Y eso lastra el total del presupuesto. Podía haber elegido el camino más sencillo en el último año de mandato hasta las elecciones. Pero no va en mí eso. Lo que quiero es que la mayoría de los grancanarios y grancanarias disfruten de nuevas instalaciones. Por ejemplo, en el nuevo polideportivo de Santa Brígida, en el que ya se está trabajando. Es una realidad. El dinero que tenía que llegar a clubes, federaciones y deportistas y al entramado vía deportes, ha llegado en un 90%.

-¿Ha envejecido o rejuvenecido desde que asumió el cargo en junio de 2019?

-Me veo rejuvenecido haciendo deporte. Llegué con un estado físico y ahora tengo otro y me encuentro muchísimo mejor.

-¿Qué nota se pondría?

-Por implicación y haber dado mi máximo, por el peaje que he tenido que pagar, por mi compromiso con esta responsabilidad... No me pondría por debajo del sobresaliente. Yo no venía del mundo de la política cuando llegué al cargo y tuve que aprender mucho y me siento orgulloso del equipo que me ha ayudado a ese curso acelerado de supervivencia.

-Y como debe, la gestión privada fallida que pretendió, como sus antecesores, para el CB Gran Canaria...

-Lo intentamos. Quisimos cambiar el modelo y pienso que es algo que se tiene que seguir trabajando. Lo digo con la mayor transparencia y el sentido más constructivo posible de mis palabras. No albergo otra intención que la de mejorar y sumar porque, dejando al margen la gestión deportiva, no es sostenible un déficit anual continuo y de cantidades importantes. Como gestor público perteneciente al Cabildo, que es propietario del club, no puedo obviar eso ni dejar de decirlo.