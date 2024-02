Sánchez recibe a Topuria tras las quejas del campeón de la UFC y los dardos de Ayuso

Ilia Topuria, primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, situó a España en la cima de la Champions League de las artes marciales mixtas – conocida frecuentemente por sus siglas en inglés MMA- y tras su coronación se ha convertido en un fenómeno social cuya popularidad ha crecido como la espuma en los últimos meses. El luchador nacido en Alemania, criado en Georgia, y que vive en Alicante desde que era un adolescente, está recibiendo en los últimos días todo tiempo de homenajes tras aterrizar la semana pasada en Madrid. En la capital española es un ídolo en lo que a instituciones se refiere. El último en reconocerle los honores al peleador hispanogeorgiano ha sido Pedro Sánchez en Moncloa, un encuentro que ha tenido lugar días después de que el deportista de moda criticara que el presidente del Gobierno no le felicitara por su gesta ante Volkanovski.

«Me dolió no recibir la felicitación del líder de este país. Me hicieron pasar por inmigración en el aeropuerto, pero sigo amando al país que me acogió en 2008 cuando llegué con 15 años. Ningún papel ni ninguna institución va a cambiar el amor que le tengo a España», dijo el luchador luciendo el cinturón de campeón cuando llegó a Barajas procedente de Los Ángeles. Pese a sus críticas, Topuria reconoció en El Hormiguero, programa al que acudió este lunes, que no cuenta con DNI español, por lo que parece lógico los trámites que le hicieron pasar al aterrizar en España. «Le voy a pedir personalmente que me ayude a cumplir ese sueño al presidente del Gobierno, me haría mucha ilusión», dijo El Matador ante Pablo Motos.

En el espacio televisivo, el luchador 'alicantino' se ha dirigido a toda España tras ver cumplido su principal sueño desde niño: ser campeón del mundo de la UFC. «Gracias por acoger a mi familia, gracias por darnos un hogar, gracias por apoyarme en mi carrera deportiva y gracias por dejarme formar parte de vosotros», afirmó.

Se da la circunstancia que Topuria podría tener ya la nacionalidad española ya que cumple todos los requisitos para ello, pero todo es más complicado de lo que parece, ya que el luchador, que celebra sus triunfos con las banderas de España y Georgia, debería renunciar a su nacionalidad georgiana, de donde son originarios sus padres, puesto que este país no permite la duplicidad.

La cita con el líder socialista ha tenido lugar después de verse las caras con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quien le acogía en el Ayuntamiento de la capital, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que cerró la jornada del lunes con su felicitación desde la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo. «Estamos muy orgullosos de tu triunfo, tu ejemplo y también del cariño y las palabras que siempre profesas a España, tu casa», señaló la dirigente en algo que muchos interpretaron como una postura opuesta a la de Sánchez.

Tanto Almeida como Ayuso agradecieron al luchador «su compromiso, patriotismo y lección de amor», a la vez que se unieron a los aficionados que se han mostrado partidarios de que protagonice un combate en el Santiago Bernabéu ante la leyenda irlandesa Conor McGregor. Precisamente en el recinto madridista, el peleador fue homenajeado en la previa de la victoria del Real Madrid ante el Sevilla de este domingo (1-0) e incluso realizó el saque de honor.