Salvador Sánchez tiene el secreto para correr maratones con 78 años

Salvador Sánchez prepara maratones con 78 años y su próximo reto es correr la Circular de Tejeda. Afrontará un total de 48 kilómetros como un reto exclusivo para él, ya que dice «partir con desventaja sobre los demás corredores» en cuanto a años, pero no en lo que a «fuerza de mente» se refiere. Sánchez asegura sentirse muy contento tras conceder su primera entrevista como deportista y no como escultor, su labor en tiempos libres.

–Con su dilatada experiencia, ¿cuál es la trayectoria del Salvador atleta?

–Empecé desde muy joven a hacer deporte. A los 9 años ya me puse el mono de trabajo y hasta ahora, no lo he dejado ni lo pienso dejar. La constancia y el sacrificio es algo que me caracteriza. Corría en ligas infantiles, juveniles y lo alternaba con la Lucha Canaria. A los 22 años, lo dejé apartado a un lado para dedicarme al fútbol, jugando en el histórico Sporting de San José. Me retiré y me apunté en Judo. Ya a los 36 años me puse a piñón con el atletismo, concretamente en el CAI (Club Atlético Independiente) y ahora mismo voy a cumplir cuatro décadas en este mundo.

-Si tuviera que definirse como persona y como deportista, ¿Cómo lo haría?

-Intento tener la mente sana, que no me afecten mucho las cosas del día a día. Nada de vicios, no bebo alcohol, no como carne y siempre estoy cuidándome. Desde muy joven he estado vinculado al deporte y además con el atletismo en particular. Ilusión, fuerte de mente, pelear hasta el final, entusiasmo, voluntad y capacidad para lograr los retos que me propongo, son algunas de mis características fundamentales.

–¿Cuál es su secreto para mantenerse en forma a esa edad?

–Nunca he dejado de hacer deporte. Toda mi vida lo he hecho. ¿Mi secreto para correr maratones con 78 años? Comer bien y entrenar. Me he cuidado mucho con la alimentación, como mucho potaje con gofio (entre risas). Siempre he sido un hombre sano e intento dar ejemplo a las nuevas generaciones.

-¿Cómo es su día a día?

-Entreno seis veces por semana. Cuatro días hago carreras alternando las distintas modalidades del atletismo y dos voy al gimnasio a levantar pesas. Descanso un día a la semana. A mi sobrino siempre le digo que soy un viejo guerrero en decadencia, y él añade a la frase: «sí, pero sostenido».

-¿Está preparando alguna maratón en especial, cuál es su próximo reto?

-A día de hoy, con esto de la pandemia que sufrimos en 2020, tuve que dejarlo dos años, pero en este 2023 me estoy preparando para afrontar un gran desafío para mí. El reto de terminar la Circular de Tejeda. Un total de 48 kilómetros y que nunca lo he hecho, estoy muy ilusionado.

-Sostiene sobre su espalda un amplio historial de maratones.

-He corrido unas 40 maratones, la mitad los corrí en asfalto para después centrarme en la montaña. He cogido varios primer puestos. Por ejemplo en la K42 de Maspalomas he participado tres veces, y las tres he alcanzado el primer puesto. También he corrido y completado varias TransGranCanaria.

-¿Cuál fue la última carrera en la que participó?

-La última fue la Challenguer en Tenerife y la Circular de Tejeda, pero la de 25 kilómetros, que quieras o no, también se pega.

-¿Tiene algún hobby?

-Soy escultor. Mi padre fue un buen ebanista. Yo estudié en la Escuela de Arte y al terminar la carrera me llamó la Escuela Luján Pérez para dar clases a los alumnos. Actualmente sigo dando clases, llevo 26 años inmerso. Trabajo en esculturas de madera y me gusta lo que hago. Llevo más de 30 exposiciones y espero continuar.