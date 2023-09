Salvador del Pino, citado por la WBO para su convención anual en Punta Cana

Salvador del Pino, el árbitro canario de boxeo más internacional y valorado, sigue distinguiendo su trayectoria siendo requerido para ocasiones especiales en el calendario mundial.Si en julio hizo historia al ejercer como juez de mesa con motivo del cinturón del peso super wélter disputado entre Josh Kelly y Gabriel Corzo, en Newcastle (Inglaterra), el próximo 10 de octubre emprenderá rumbo a Punta Cana (República Dominicana) para participar en la Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

Ya estuvo en la del año pasado, que se ubicó en San Juan de Puerto Rico y, con anterioridad, también fue citado para un cónclave idéntico del Consejo Mundial y que tuvo lugar en Ucrania. Un recorrido exclusivo el suyo y que le produce «un especial orgullo», por lo que representa para el gremio grancanario. Así, en Punta Cana, Del Pino podrá compartir durante varias jornadas formativas experiencias con las grandes figuras planetarias del boxeo, asistir a cursos de actualización y empaparse de todo lo que tenga que ver con las nuevas tendencias relacionadas con este deporte.

Será el único representante del archipiélago y él reconoce que «llevará con máxima responsabilidad» este honor. «Asistir a estas convenciones es algo increíble por la experiencia humana y profesional que supone. Están los mejores y cuando te llaman para que vayas ves justificados todos los esfuerzos que haces. No es fácil poder progresar en el mundo del arbitraje y menos cuando no perteneces a un país de los que están en la élite del boxeo. En mi caso, no tengo palabras para poder expresar la felicidad que siento», expresa con satisfacción y con el sueño añadido de añadir más eventos dentro y fuera de España a su historial como árbitro y siempre con el rango que da la tutela única de la WBO.