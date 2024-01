España se lame las heridas ante Rumanía

España pasó página en el Europeo de balonmano con un sólido triunfo ante Rumanía. Después de la dura derrota frente a Croacia en el debut, el combinado rumano, dirigido por el exentrenador del Barça Xavi Pascual, parecía un buen rival para enderezar el rumbo. Ha regresado a los grandes torneos pero está a años luz de aquel conjunto que dominó el balonmano mundial en los sesenta y setenta, por lo que sirvió de lanzadera para los Hispanos, que calmaron sus nervios y recuperaron sensaciones en defensa y portería.

Todavía hay detalles por pulir, como evitar tantas pérdidas de balón o mejorar la defensa al pivote adversario, pero el muro defensivo liderado por el regreso del eterno Viran Morros y los goles al contraataque invitan al optimismo en el duelo contra Austria que decidirá el pase a la fase principal del torneo, el mínimo exigible a un equipo del nivel de España.

Desde el inicio llegaron noticias positivas en la portería, pues Gonzalo Pérez de Vargas detuvo los dos primeros lanzamientos rumanos, tratando de olvidar el nefasto duelo de los guardametas ante Croacia. Esta vez el problema español estaba en las pérdidas de balón, hasta tres en un inicio en el que los rumanos, impulsados por el poderoso lanzamiento de Andrei Buzle, jugador del Granollers, alcanzaron pronto una renta de dos goles. En cualquier caso, nada preocupante todavía más allá de las dudas que generó el inicio del campeonato.

Rumanía Vasile, Constantina, Nagy (3), Nistor (3, 2P), Buzle (3), Dragan (2), Grigoras (2) -siete inicial-; Iancu (ps.), Dedu (4), Tarita, Racotea, Ilie (2), Stanciuc (1), Militaru, Cumpanici (1) y Ghita (3). 24 - 36 España Pérez de Vargas, Dani Fernández (6), Serdio (3), Aleix Gómez (8, 3P), Dani Dujshebaev (3), Casado (2), Álex Dujshebaev (4) -siete inicial-; Sergey Hernández (ps.), Figueras (1), Peciña, Kauldi Odriozola (1), Cañellas (1), Viran Morros, Tarrafeta (3), Maqueda (1) y Garciandia (3). Árbitros: Bojan Lah y David Sok (Eslovenia). Excluyeron a Tarrafeta, Constantina y Racotea.

Parciales cada cinco minutos: 2-2, 5-4, 7-8, 8-10, 8-13, 12-17 -descanso-; 14-19, 15-22, 16-26, 18-29, 22-33 y 24-36.

Incidencias: Partido de la segunda jornada en el grupo B del Europeo de balonmano disputado en el SAP Arena de Mannheim.

Los Hispanos no titubearon en esta ocasión, conscientes de que ya no había margen de error, y con un parcial de 0-3 liderado por el acierto de Aleix Gómez dieron la vuelta al marcador en un visto y no visto. Viran Morros, un ilustre veterano reclutado de urgencia por la lesión de Sánchez-Migallón, arengaba a los suyos ante la necesidad de rearmar anímicamente al equipo en un torneo sin respiro.

Mejoraron las sensaciones de España con el centro de la defensa formado por Viran y Peciña, aumentaron los buenos números de Pérez de Vargas en portería y aparecieron los goles al contraataque para despejar los fantasmas. Los Hispanos frenaron en seco a Rumanía, alcanzaron pronto los seis tantos de ventaja (8-14) y por fin mostraron su mejor versión en el torneo, sosteniendo su renta hasta el descanso.

Lesión de Kauldi Odriozola

Solo la defensa del pivote, con Nagy y Dedu generando muchos problemas en los seis metros, ensombreció una sólida primera parte de España. La reanudación dio paso a la mala noticia del día, la lesión de Kauldi Odriozola que apunta a apartar al extremo derecho del Nantes del campeonato, aunque los Hispanos no se vinieron abajo pese a otro golpe emocional. La segunda parte incidió en su buen juego, fluido para hacer llegar muchos balones a los extremos y encontrar así goles fáciles desde las esquinas a través de la definición de Dani Fernández, elegido mejor jugador del partido, y Aleix Gómez, otra vez máximo realizador.

Los diez tantos de ventaja al paso por el ecuador del segundo acto daban por sentenciado un partido que sin la presión del resultado, se convirtió en un intercambio de golpes. Conclusiones positivas con el gran nivel de Ian Tarrafeta, que asumió el testigo de Agustín Casado repartiendo asistencias entre sus compañeros para una generosa anotación coral. Con cierto retraso, pues ha mediado un serio disgusto ante Croacia, pero los Hispanos ya están en el Europeo, todavía a tiempo de todo.