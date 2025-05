El Rocasa se refuerza con el fichaje de Michaella Paz Bocchieri

CANARIAS7 Telde Miércoles, 28 de mayo 2025, 15:53 Comenta Compartir

Con solo 19 años, Michaella aterriza en la isla procedente del BM Pozuelo, su primer club profesional, donde ha competido las dos últimas temporadas y ha demostrado un crecimiento progresivo y constante en el alto nivel competitivo. Su fichaje por el Rocasa Gran Canaria supone un paso importante en su trayectoria, y también una apuesta firme del club por el talento joven con proyección internacional.

De doble nacionalidad chilena y española, Michaella forma parte de los planes de la selección nacional de Chile, con la que lleva ya tres años integrando sus programas y convocatorias en categorías inferiores. Su experiencia internacional, su intensidad sobre la pista y su carácter competitivo la han convertido en una de las jugadoras más prometedoras de su generación.

En sus primeras palabras como jugadora del Rocasa Gran Canaria, Michaella se ha mostrado emocionada con este nuevo reto en su carrera: «Estoy muy agradecida e ilusionada por esta oportunidad en un club como el Rocasa Gran Canaria. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar, de darlo todo y aprender. Vengo a aportar todo lo posible al equipo y a seguir creciendo», afirma.

Preguntada por sus cualidades como jugadora, Michaella se describe como una jugadora luchadora, comprometida y constante, que no baja los brazos y que trabaja cada día para dar la mejor versión de sí misma en beneficio del colectivo. Su presencia en el extremo derecho busca dotar al equipo de profundidad ofensiva, velocidad y eficacia en momentos decisivos.

La jugadora llega con los pies en el suelo, pero con la mirada puesta en lo alto: «Mi deseo es crecer como persona y jugadora, aprovechar cada oportunidad que tenga y demostrar que quiero estar aquí. Sé que Rocasa es un club de referencia en España, lo llevo siguiendo desde que empecé a jugar a nivel profesional. Cualquier aficionado al balonmano femenino conoce su trayectoria y lo que representa».

Este nuevo paso en su carrera también tiene un componente muy especial para Michaella, que ha querido tener unas palabras para su entorno más cercano: «En estos momentos me acuerdo de mi madre, que ha sido quien siempre me ha apoyado y ha estado a mi lado en cada paso. Sin ella no estaría aquí», asegura.

Con esta incorporación, el Rocasa Gran Canaria continúa confeccionando una plantilla equilibrada, que combine juventud y experiencia, con el objetivo de seguir compitiendo al más alto nivel en la Liga Guerreras Iberdrola y aspirar a retos importantes en cada competición.

Desde el club, damos la bienvenida a Michaella Paz Bocchieri a esta nueva etapa como jugadora del Rocasa Gran Canaria. Le deseamos muchos éxitos y una rápida adaptación al equipo, a la isla y a la afición, que seguro sabrá arroparla como merece.