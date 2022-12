El Rocasa, obligado a remontar en Noruega para seguir en Europa

El Rocasa Gran Canaria deberá vencer en Noruega por más de tres goles el próximo 11 de diciembre si quiere acceder a la ronda de grupos de la EHF European League, tras caer derrotado este domingo en el Antonio Moreno ante el Sola HK por 29-32. Pudo ser peor, porque las nórdicas llegaron a tener una ventaja de hasta nueve tantos durante la segunda mitad.

El Rocasa Gran Canaria salió al partido muy fuerte, con un parcial de 4-1. Con ganas de agradar a su parroquia, que hoy animó desde el primer al último minuto a un equipo, y de paso resarcirse de la dura derrota ante el Valladolid entre semanas. El Sola HK se veía sorprendido por este arranque de las teldenses.

Sin embargo, las noruegas reaccionaron rápido y, con un parcial de 1-6, le daban la vuelta al partido. Algo precipitadas en ataque y con falta de contundencia atrás, las jugadoras del Rocasa no conseguía frenar el vendaval ofensivo nórdico. La eliminatoria se ponía cuesta arriba casi desde el inicio y eso provocó más nervios de los necesarios en el equipo de Robert Cuesta.

De hecho, en ataque, el conjunto grancanario le costaba mucho encontrar huecos en la zaga noruega y, cuando lo encontraba, la selección de tiros no era certera. Los colegiados llegaron a pitar hasta dos pasivos muy cerca que impedían lanzamientos a puerta. El Sola HK, por el contrario, corría y marcaba. Muy efectivas las noruegas en ataque.

Mal panorama

La cosa pintaba mal, pero una exclusión en el bando noruego pareció dar algo de alas a las teldenses. El Rocasa Gran Canaria anotaba un 3-0 a favor de parcial -dos de los goles en superioridad numérica- para volver tímidamente al encuentro y acercarse a las noruegas a tan solo dos tantos. Restaban diez minutos para el descanso y el electrónico reflejaba un 10-12.

A partir de ahí, el partido se volvía otra vez loco. Un correcalles que no beneficiaba a las de Robert Cuesta, mientras que las noruegas seguían a lo suyo, corriendo el campo y buscando el contragolpe. Al descanso, la ventaja se volvía a ampliar para el Sola HK en cuatro goles (13-17).

El descanso no le vino nada bien al Rocasa, que saltó al terreno de juego muy espeso en ataque. Además, la dos porteras noruegas estaban muy eficaces. Así, el equipo teldense tan solo pudo contabilizar un gol en los primeros once minutos de la reanudación. Para entonces, el Rocasa contaba con una desventaja de nueve goles (14-23), que pudo haber sido peor de no ser por la espectacular actuación de una inconmensurable Lulu Guerra.

Robert Cuesta paraba el partido con un tiempo muerto para intentar frenar la sangría y el Rocasa pareció despertar a partir de ese momento. Lulu Guerra seguía a lo suyo, deteniendo su tercera pena máxima del partido y dar a sus compañeras el empujón que necesitaban para recortar las distancias hasta los cinco goles (19-24). Marta Mangué asumía galones y lideraba a su equipo en ataque.

El Rocasa Gran Canaria se fue a por todas y fue reduciendo distancias en el marcador conforme el partido se acercaba al final, hasta dejar el marcador con una desventaja de tres goles con la que acabaría el partido (29-32). Sin duda, una derrota que pone las cosas cuesta arriba para la eliminatoria pero que, tal y como se dio el partido, sabe a gloria. Tocará ir a Noruega a ganar por tres o más goles para estar en la ronda de grupos.

FICHA TÉCNICA:

29- Rocasa Gran Canaria:

7 inicial: Mela Falcón (2), Almudena Rodríguez (4), Alba Spugnini (4), Sabina Jacobsen, Naja Nissen (4), María Gomes (4), Ana Palomino (Pt).También jugaron: Arinegua Pérez (1), Manuela Pizzo, Seynabou Mbengue (1), Marta Mangué (9), María González, María Zaldua, Lourdes Guerra (Pt)

32-Sola HK:

7 inicial: Guro Berland (5), Martine Wolff (2), Maja Magnussen (9), Kristiane Knutsen (1), Live Rushfeldt, Kristina Novak (11), Rinka Duijndam (Pt)También jugaron: Angunn Gudmestad, Kaja Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten (2), Frøydis Wiik (2), Amalie Frøland (Pt), Martha Barka, Merlinda Qorraj, Guri Fjellstad, Hege Holgersen

Resultado cada cinco minutos: 4-2,5-6,7-11,10-12,12-15,13-17,14-18,14-22,18-24,21-27,26-30, 29-32

Árbitros: Marco Di Domenico, Lorenzo Fornasier

Incidencias: Partido de ida correspondiente a la tercera ronda de calificación EHF European League Women, celebrado en el Pabellón Insular Antonio Moreno.