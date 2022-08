Mangué: «He vuelto por la familia, para ayudar al Rocasa... Pero también para ganar títulos»

Es la jugadora que más veces ha defendido la camiseta de la selección española, superando el millar de goles. Medallista olímpica, bronce en Londres 2012, siete Mundiales y otros tantos Europeos a sus espaldas, campeona de todo a nivel de clubes tanto en España como Serbia o Francia, una multitud de distinciones individuales... Marta Mangué (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) personifica la consagración máxima en el deporte. Y si admirable y plena ha sido su trayectoria hasta ahora, desde Las Remudas hasta la cima, más grandioso es el ejercicio de humildad que ahora ejemplifica volviendo a casa. Su declaración de intenciones conmueve si se considera la magnitud de su figura: «Quiero ayudar en todo lo que pueda».

-¿Qué le ha motivado a volver al Rocasa? ¿Son aires de despedida ante una próxima retirada?

-A nivel profesional estoy en mi fase final, es algo indudable. Y la posibilidad de volver a estar cerca de mi familia tras más de veinte años fuera de casa ha pesado mucho en mi decisión. También he evaluado el proyecto del Rocasa: juega en Europa, viene de ganar un título internacional y el club quiere seguir al máximo nivel competitivo. Se juntó todo y aquí estoy. No hay motivación económica alguna. Ha pesado el corazón y estar con los míos.

-Siempre fue una ganadora y no se va a conformar con menos...

-Claro que vengo a ganar. Vengo a disfrutar y a ganar. No creo que eso esté reñido. Ojalá que pueda contribuir a darle al club los máximos títulos posibles en la temporada que está a punto de comenzar. Liga, Copa de la Reina y llegar lo más lejos posible en Europa.

-¿Se ve levantando un título con el Rocasa?

-Sería muy bonito. Y para eso estoy trabajando junto al resto de las compañeras. Vamos a ir a por todas desde el primer momento.

-Conoció el club en sus orígenes, en su escala más primigenia y precaria, y regresa con un escudo consolidado y laureado. ¿Cuál es su percepción del Rocasa al que ha vuelto y ya ha empezado a asimilar?

-Me ha llamado la atención el buen nivel del grupo en todos los sentidos. Tenemos jugadoras extranjeras de gran calidad y un entrenador que ha venido de fuera aportando nuevos métodos de trabajo y otras ideas. En mi anterior etapa aquí, cuando empezaba, eso era del todo impensable. Sigue la cantera, pero todo se ha enriquecido con la gente que viene de fuera. Y yo me incluyo porque, aunque estoy en casa, me siento como una extranjera más. Todo es nuevo para mí. Es una sensación rara...

-¿Asume la responsabilidad añadida de que se espere de usted lo máximo dentro y fuera de la pista por su experiencia y logros?

-Aportaré en todo lo que pueda. Jugando y aconsejando a las compañeras. Pero eso no es algo que haga ahora. Siempre, a lo largo de toda mi carrera, asumí esa labor con naturalidad. No me cuesta nada implicarme en los proyectos. Ahora, por supuesto, que seguiré haciéndolo. No es una responsabilidad que me pese, por decirlo de alguna manera. Además, en la plantilla hay compañeras como Silvia que tampoco es que estén empezando en esto (ríe). No voy a estar sola en esta labor de dar veteranía y oficio cuando se requiera.

-Por su manera de jugar, con un estilo muy basado en la potencia y exuberancia física, ¿estar ya rozando los cuarenta años hasta qué punto le condiciona?

-Lo único que pido es no lesionarme. Si tengo ese 50% de suerte, de estar apta para jugar, el otro 50%, el de alcanzar mi nivel, seguro que llega solo. Me veo muy bien. Las sensaciones en los entrenamientos están siendo más que positivas y eso me motiva y me llena de confianza. Cuando decidí volver era para seguir dando rendimiento y es lo que espero. La edad está ahí pero no es algo en lo que piense demasiado.

-Firmó un año...

-Tengo contrato hasta junio. Vamos a vivir el día a día y luego se verá qué pasa.

-¿Pero ya vislumbra el día después de que lo deje? Porque ya ha sacado su titulación de entrenadora y está completando un máster de coach deportivo...

-Tengo que prepararme para lo que viene y evidentemente que lo he tenido en cuenta a la hora de formarme.

-Se ve entonces dentro del balonmano, del deporte...

-Me encantaría poder enseñar el balonmano que a mí me gusta, el que he practicado. He tenido propuestas de Francia para comenzar a hacerlo. Allí hay unas estructuras y una cultura deportiva de atención a la cantera que ni existe en España. Me atrae la idea. Pero, de momento, lo que me planteo es el año que tengo por delante en el Rocasa. Es lo que más importancia tiene para mí ahora. Vivir y disfrutar del presente.