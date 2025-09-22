Resultados dispares para los equipos del Taburiente en la segunda jornada del campeonato El masculino logró remontar un 0-3 en contra para terminar igualando la contienda en los instantes finales (3-3). El femenino en cambio, plantó cara pero no pudo sumar puntos frente al Club de Campo (0-2)

Los equipos de la UD Taburiente consiguieron distintos resultados en la segunda jornada liguera, la primera como locales. El masculino sumó un punto frente al Sardinero, rival directo por la salvación, al empatar 3-3 en un partido que se les había puesto cuesta arriba desde el principio y en el cuál tuvieron que remontar un 0-3 en contra. Por parte del femenino, plantaron cara y mejoraron la versión del primer partido, pero no consiguieron sumar puntos tras la derrota por 0-2 frente al Club de Campo, actual campeón de liga.

Equipo masculino

El equipo entrenado por Eugenio Paulón logró sumar su primer punto de la temporada tras empatar 3-3 frente al Sardinero HC en su estreno como local en la División de Honor masculina. El encuentro estuvo marcado por un inicio dubitativo de los amarillos, que pagaron caro los errores en el primer cuarto, pero también por la capacidad de reacción y el carácter mostrados en la segunda parte.

El arranque fue cuesta arriba para los locales. El conjunto cántabro aprovechó sus tres primeras llegadas para situarse con un 0-2 en el marcador en apenas un cuarto de juego. El Taburiente no encontraba ritmo ni precisión en sus circulaciones y se marchó al descanso con la desventaja intacta.

Tras el paso por vestuarios, los amarillos dieron un paso al frente. Pese a encajar el 0-3 en una acción aislada, el equipo reaccionó con intensidad y ambición. Un penalti directo transformado por Gorka abrió la remontada, que continuó con dos tantos de Ricardo Santana tras rechaces en penaltis córner. Con el 3-3, el Taburiente dominó con claridad, acumuló entradas al área y rozó incluso la remontada completa.

«Si hubiésemos entrado al partido con más intensidad desde el inicio, seguramente los tres puntos no se nos habrían escapado. Aun así, la reacción fue muy positiva y tenemos que quedarnos con ello», valoró el cuerpo técnico tras el choque.

Equipo femenino

Las grancanarias compitieron con orgullo pero terminaron cediendo 0-2 ante el actual campeón de liga, el Club de Campo de Madrid. Las jugadoras de Suso Martín mostraron una notable mejoría respecto a la primera jornada, aunque la falta de acierto en ataque volvió a pasar factura.

El primer cuarto se decantó pronto para las madrileñas, que abrieron el marcador aprovechando un despiste defensivo. Sin embargo, lejos de venirse abajo, el 'Tabu' respondió con orden y valentía. El segundo cuarto fue el mejor de las locales, que generaron varias ocasiones claras: dos manos a mano frente a la guardameta rival y un penalti córner que pudo significar el empate. La falta de puntería impidió equilibrar el marcador.

Tras el descanso, el ritmo de las visitantes se hizo notar. Con mayor fondo físico y una plantilla más larga, el vigente campeón elevó la intensidad y dificultó la presión alta del Taburiente. En el último cuarto, una pérdida en la zona derecha permitió al Club de Campo firmar el definitivo 0-2 tras una acción por línea de fondo. Aun así, el conjunto amarillo no dejó de intentarlo hasta el final.

El cuerpo técnico valoró la evolución del grupo: «Hoy hemos mejorado mucho respecto a la semana pasada. Somos un equipo en construcción, pero estamos convencidos de que iremos creciendo y alcanzando nuestro mejor nivel en las próximas jornadas».

