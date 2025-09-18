Estreno en casa de la UD Taburiente Tras las abultadas derrotas de la semana pasada, los equipos grancanarios buscarán los primeros tres puntos en el estreno esta temporada como locales

No empezó bien la temporada para ambos conjuntos de la UD Taburiente. El equipo femenino cayó derrotado por 4-0 frente al Club Egara, en un partido donde el ritmo y la falta de competición mermaron a las jugadoras entrenadas por Suso Martín. Algo parecido le sucedió al masculino, cayendo derrotado 8-0 en el campo del actual campeón de liga, el Real Club Polo de Barcelona.

Pero este fin de semana tienen una oportunidad de redimirse en casa. Los chicos reciben al recién ascendido Sardinero HC con la ambición de estrenar su casillero en la División de Honor masculina. Mientras que el femenino luchará contra uno de los equipos punteros de la categoría, el Club de Campo.

Equipo masculino

El conjunto amarillo encara la cita con la ilusión de debutar ante su afición y con el objetivo de sumar sus primeros puntos de la temporada tras el exigente estreno en el campo del Polo.

El entrenador Eugenio Paulón valoró la preparación durante la semana, marcada por el análisis del debut y la necesidad de seguir creciendo: «Estos primeros partidos tienen que servirnos para coger ritmo y ponernos a punto, pero también sabemos que ya debemos empezar a buscar resultados. Necesitamos puntuar».

El Taburiente llega al choque con la baja confirmada de Alejandro Spath, lesionado en el primer cuarto del duelo anterior, y pendiente de la evolución de Alberto Borrás, que arrastra molestias físicas. A pesar de estas ausencias, el grupo confía en mantener la dinámica positiva de trabajo y trasladarla al césped.

El Sardinero, recién ascendido, presenta un bloque consolidado de jugadores de la casa reforzado con fichajes de calidad. El técnico argentino advierte de su peligro: «Es un equipo táctico y versátil, que alterna bien el juego corto y largo. Se repliegan con mucha gente en el medio campo y aprovechan muy bien las contras».

Equipo femenino

Las amarillas se medirán al Club de Campo en Madrid tras un estreno liguero ante el campeón de Copa. El conjunto encara el encuentro con ilusión y con la intención de aprovechar sus armas para buscar un resultado positivo en uno de los partidos más complicados del calendario.

Suso Martín, entrenador del equipo, reconoce la magnitud del reto: «Nos enfrentamos a un equipo plagado de internacionales, con muchos años de experiencia jugando juntas. Sabemos que será muy difícil, pero trataremos de competir con nuestras opciones y corregir errores del debut».

El calendario ha querido que las amarillas se midan de inicio a los dos grandes dominadores del hockey nacional: si en la primera jornada el rival fue el campeón de Copa, ahora les espera el campeón de Liga. El curso pasado, el Taburiente logró un valioso empate frente al Club de Campo, aunque el contexto era distinto tras una pretemporada más completa.

De cara al encuentro, una de las claves estará en la defensa de los penaltis córner, una de las armas más efectivas de las madrileñas. En la primera jornada, tres de los cuatro goles que marcaron a la Real Sociedad llegaron en esta faceta. «No podemos conceder penaltis, y si lo hacemos debemos defenderlos con máxima concentración. Tienen muchísimas variantes y son difíciles de adivinar», subrayó el cuerpo técnico.

