Hockey hierba

UD Taburiente: una temporada más luchando contra viento y marea

Hockey hierba ·

Los conjuntos femenino y masculino del club grancanario inician un año más en la élite española a pesar de las dificultades

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:27

Este pasado lunes 18 de agosto, los equipos femenino y masculino iniciaron una nueva pretemporada de cara al inicio de la competición a mediados de septiembre. Una temporada más, la UD Taburiente, máximo representativo del hockey hierba canario, competirá tanto en chicas como en chicos, en la División de Honor A, máxima categoría del hockey español. A pesar de las dificultades económicas y logísticas que tiene este deporte minoritario, el club de La Isleta sigue subsistiendo y compitiendo al máximo nivel.

Sin llegar a las 180 licencias federativas en todo el club, mantenerse durante tantos años en la élite es «una satisfacción muy grande. Dice mucho del gran trabajo de calidad que realizamos con la cantera. El objetico del club es intentar que, desde muy jóvenes, estén preparados para competir al máximo nivel cuánto antes», comentaba Eugenio Paulón, director deportivo del club y entrenador del equipo masculino.

Fichajes de renombre

En el lado femenino, el conjunto se ha visto envuelto en una pequeña remodelación con respecto a la temporada pasada. Mitad de las jugadoras dejaron el equipo, y la otra mitad continúan a las órdenes de Suso Martín, máximo responsable. Un total de 18 jugadoras conformarán el equipo, en las que solamente cuatro son canarias. Una de ellas es Paula Fernández, defensa grancanaria que se encuentra en dinámica de las 'RedSticks', equipo absoluto de la selección española. Como fichajes internacionales, renuevan las argentinas Aldana Boxer, Bianca Donati -ex selección argentina-, y Martina Baigorria. A ellas, se le suman como nuevas incorporaciones la portera de la selección italiana Chiara Romani, la también argentina Micaela Andrada y la dos veces olímpica por Japón Shihori Oikawa.

«Esperemos que puedan suplir las bajas de las jugadoras que no han podido continuar este año y que nos ayuden a cumplir los objetivos de la temporada», reconocía el técnico grancanario acerca de las nuevas incorporaciones y lo que van a ofrecerle al equipo. Comenzarán La Liga Iberdrola el próximo 14 de septiembre visitando a las actuales campeonas de la Copa de la Reina, el Club Egara.

Por parte del conjunto masculino, el equipo encara una complicada temporada tras la marcha de jugadores importantes y un cambio generacional muy grande. 21 años va a ser la edad media esta nueva temporada. Aun así, el técnico argentino se muestra confiado y con ganas para este reto: «La ilusión y la autoexigencia va a ser la misma que en años anteriores. Queremos competir de la mejor manera posible, aunque el rol esta temporada vaya a ser diferente».

Sumado a esto, Paulón se sinceraba acerca de cómo ve el objetivo del equipo: «Tal vez sufriremos más por mantener la categoría, pero no es la primera vez que el equipo se ve en esta situación. Con mucho trabajo y compromiso se conseguirá la permanencia». Un total de siete fichajes, entre ellos jugadores internacionales por sus selecciones, ayudarán a los de 'la casa' para intentar mantener al conjunto amarillo en la élite del hockey español una temporada más. El estreno será también el próximo 14 de septiembre frente al todopoderoso Real Club Polo de Barcelona.

