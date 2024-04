Raquel Eugenio, el diamante del pádel canario

Acaba de ganar, en La Palma, su tercer torneo internacional absoluto, ya está en el segundo escalón del ránking de Canarias y en cuestión de un mes tiene previsto iniciar una gira por Sudamérica que podría llevarle a jugar en Paraguay, Argentina o Chile. A sus 16 años, nadie puede dimensionar el techo de la grancanaria Raquel Eugenio, cuya proyección y cualidades en el pádel la sitúan como la gran esperanza de esta modalidad a nivel regional.

Estudiante «de sobresalientes» de 4ª de la ESO y con una disciplina ejemplar que ha ido moldeando Manu Navarro, su entrenador, Raquel se proyecta al mundo como una realidad pese a su adolescencia. «Ha ganado a jugadoras que podrían ser, por edad, su madre», resume Navarro, quien tutela desde hace un lustro todos sus progresos.

«Vimos unas condiciones espectaculares en Raquel cuando apenas tenía 11 años y, poco a poco, con los saltos de calidad que hemos ido introduciendo en sus sesiones de trabajo, la evolución que ha llevado ha sido impresionante. Y se ha visto, ya rodeada de competencia muy experimentada, que soporta la presión y responde dando lo mejor que tiene. Solo así se explica que haya asombrado a todos tanto en Valencia como en La Palma con la conquista de estos torneos«, apunta su preparador, quien no tiene reparos en admitir que desconoce sus límites después de los últimos acontecimientos. »Tiene un futuro por delante inmenso si le respetan las lesiones«, apostilla.

Declarada Deportista de Alto Rendimiento después ser tercera de Europa en categoría infantil, lo que le da derecho a unas ayudas y permisos especiales en los estudios («imposible asistir a todas las clases por los numerosos compromisos del calendario tanto dentro como fuera de Canarias»), Raquel ha adquirido ya un ritmo vital propio del profesionalismo por la exigencia y disciplina que se ha impuesto, lo que, unido a su talento, le ha terminado de disparar.

Ella misma reconoce que, por pura vocación, desde siempre se recuerda practicando una modalidad que le apasiona: «En mi familia siempre se jugó al pádel y con 4 años ya estaba dándole a la raqueta».

«Me lo paso bien y eso me ayuda a sobrellevar todo. Realmente, me gustaría dedicarme a esto de manera profesional y los resultados me animan. Pero también aspiro a sacar una carrera universitaria, nunca se sabe lo que puede pasar en el deporte y voy a tratar de compatibilizar siempre los estudios con el pádel», significa.

Orgullo de La Calzada

Eugenio presume de su pertenencia al Club La Calzada y en este complejo deportivo también se felicitan por tener a una embajadora de este nivel. Luis Sicilia, gerente de la instalación, se deshace en elogios a la joven promesa del pádel canario y español: «Raquel es ejemplar en todo. Desde su manera de entrenar, a competir, pasando por su trato humano, su carisma y todo lo que desprende. En La Calzada presumimos de tenerla en nuestra gran familia, pues la conocemos desde que era una niña, y contemplamos con muchísima satisfacción y alegría cada logro que añade a su palmarés. Estamos convencidos de que su magnífica historia con el pádel no ha hecho más que comenzar y que está destinada a dar alegrías tanto al deporte canario como español«.