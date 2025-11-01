Rafael González no cede y consolida su liderato en la prestigiosa Copa Palmer

Amplía su ventaja a 8 golpes mientras Blanca Gómez-Balboa encabeza el cuadro femenino antes del desenlace que tendrá lugar este domingo

Imagen de la jornada de este sábado celebrada en las instalaciones de Bandama

La segunda jornada de la Copa Palmer 2025 volvió a ofrecer este sábado un gran espectáculo en el Real Club de Golf de Las Palmas, con un ambiente de máxima exigencia deportiva y una mañana de golf de altísimo nivel. Las condiciones fueron prácticamente inmejorables: cielo casi despejado, ligera brisa y una temperatura perfecta que permitió a los jugadores desplegar su mejor versión sobre el recorrido del campo de Bandama.

Rafael González fue, una vez más, el gran protagonista del día al firmar una sobresaliente tarjeta de 67 golpes (-4), idéntica a la del viernes, encadenando además cuatro birdies consecutivos en la parte final del recorrido.

Con un total de 134 golpes (-8), el jugador refuerza su liderato y afrontará la ronda decisiva con ocho golpes de ventaja sobre Javier de Bethencourt, segundo clasificado.

El jugador del club entregó una tarjeta de 72 golpes (+1) para un acumulado de 142 golpes (Par), manteniéndose con opciones de luchar por el título.

El tercer puesto lo ocupa Jaume Montalat con 147 golpes (+5), tras una vuelta de 74, seguido por Fernando Caballero, que firmó un sólido 73 para situarse cuarto con 148 golpes (+6), empatado con Rafael Fajardo (72). Completan las seis primeras plazas Leopoldo Morello y Francisco Lado, ambos con 150 golpes (+8).

En categoría femenina, Blanca Gómez-Balboa volvió a mostrar un golf muy sólido para firmar una excelente vuelta de 70 golpes (-1), situándose líder con un total de 143 golpes (+1). Nerea Garrido ascendió a la segunda posición con 155 golpes (+13) tras una notable vuelta de 74, mientras que la vigente campeona, Isabel Ping, es tercera con 157 golpes (+15).

Tradición y fama

La Copa Palmer, instaurada en 1894 y considerada el trofeo más antiguo del golf en España, se disputa a 54 hoyos bajo la modalidad Stroke Play Scratch y es valedera para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

La competición se decidirá este domingo con la tercera y última jornada, que se prevé emocionante y con un gran nivel de juego.

Los principales candidatos afrontarán el recorrido de Bandama con el objetivo de inscribir su nombre en el palmarés del histórico trofeo, una de las joyas patrimoniales del golf español. Así pues, a la espera del desenlace la emoción es máxima.