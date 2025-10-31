Rafael González y Blanca Gómez-Balboa lideran la Copa Palmer tras la primera jornada

El jugador firmó 67 golpes (-4) y Javier de Bethencourt (-1) fue el mejor golfista local; en féminas, Isabel Ping es segunda a dos del liderato

La Copa Palmer 2025 vivió este viernes su primera jornada en el Real Club de Golf de Las Palmas, en un día de condiciones inmejorables para la práctica del golf. Cielo poco nuboso -sobre todo en las primeras horas-, brisa ligera y una temperatura suave acompañaron a los 81 jugadores que tomaron la salida en el campo de Bandama, escenario del trofeo más antiguo del golf en España, que se disputa a 54 hoyos bajo la modalidad Stroke Play Scratch y es valedero para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

En categoría masculina, Rafael González se situó como primer líder tras firmar una sobresaliente tarjeta de 67 golpes (-4), destacando por su solidez desde el tee y una ronda sin errores graves. El jugador completó un recorrido muy regular, con acierto en los greens y control en las salidas, para situarse al frente de una clasificación muy competida.

A tres golpes se sitúa Javier de Bethencourt, con 70 golpes (-1), quien además fue el mejor golfista del club, cuajando una vuelta de gran consistencia para mantener su marcador por debajo del par. En tercera posición figuran Rodrigo Pérez y Rafael Fajardo, ambos con 72 golpes, mientras que Francisco Lado y Jaume Montalat cerraron el top-6 con 73.

En categoría femenina, Blanca Gómez-Balboa García firmó la mejor vuelta del día con 73 golpes, situándose al frente de la clasificación. La jugadora mostró un juego muy ordenado desde el inicio, para construir una ventaja de tres golpes sobre Isabel Ping (76), mejor jugadora local y vigente campeona del torneo. A mayor distancia quedaron Nerea Garrido (81), María León (82) y Minerva Sintes (84).

La competición continuará el sábado con la segunda jornada, en la que los principales aspirantes buscarán consolidar posiciones antes de la decisiva ronda del domingo, que coronará a los campeones absolutos. Los vencedores recibirán una réplica de la legendaria Copa Palmer, instaurada en 1894 por el industrial británico Walter Palmer.

Un trofeo con historia

La Copa Palmer forma parte de las siete copas centenarias que conserva el Real Club de Golf de Las Palmas, auténtico patrimonio deportivo nacional. En 1994, con motivo de su centenario, el club acogió un match histórico entre Severiano Ballesteros y José María Olazábal frente a Colin Montgomerie e Ian Woosnam. Una réplica del trofeo original se exhibe actualmente en el R&A World Golf Museum de St Andrews, reconocimiento a su relevancia en la historia del golf europeo.