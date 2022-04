«Los piragüistas son valientes y amantes de la naturaleza»

Sara Martí es la presidenta del Club Amigos del Piragüismo, directora técnica de la Federación Canaria y directiva de la Federación Española. El piragüismo es su vida y a base de un enorme esfuerzo está desarrollando una importante labor por visibilizar un deporte que en su modalidad Surfski, en mar abierto, está cosechando importantes logros en los palistas canarios. Las Alcaravaneras es el paraíso para el piragüismo, un deporte que lucha por tener unas mejores instalaciones.

¿En qué momento se encuentra el piragüismo en la isla? ¿Cuál es su estado de salud?

Creo que está en su mejor momento. Hace unos diez años era impensable estar en el nivel competitivo actual, así como en el número de personas, entre niños y adultos, que están practicando piragüismo.

¿Cuántas personas pasan por el Club Amigos del Piragüismo que usted preside?

Tenemos unos 80 socios, pero a lo largo del verano suelen pasar unas 200 ó 300 personas. A esto hay que añadir a los integrantes de la Escuela de Adultos, un proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que hay cerca de 200 personas.

Las Alcaravaneras es el paraíso para los palistas. Las instalaciones para guardar el material están obsoletas. ¿Esa mejora se hace imprescindible para seguir creciendo?

La playa de Las Alcaravaneras es nuestro paraíso. Los deportes acuáticos siguen sin tener la consideración que deberían tener y hace falta una mayor concienciación. Estas disciplinas nos identifican como sociedad y nos deben ayudar para seguir manteniendo nuestra fortaleza. Guardar las piraguas es un problema. Ya no nos caben más. Esto no es como en otros deportes. La piragua mide 6 metros y no se puede guardar en casa. Llevamos más de 30 años con el mismo espacio en Las Alcaravaneras y se nos está haciendo complejo seguir creciendo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su concejalía de Deportes, es consciente de nuestra situación.

Aquí solo se compite en Surfski por las características del campo de regatas, y Canarias se está convirtiendo en una potencia. Háblenos de esta modalidad.

Hay palistas con un enorme palmarés internacional, como Judith Vergés, Esteban Medina, Mara Quintana o Jorge Enríquez. Es una modalidad que aún no es olímpica y que se desarrolla en mar abierto, a favor de ola y viento. Las competiciones absolutas se desarrollan en una distancia de entre 20 y 30 kilómetros, con salida desde un punto y llegada a otro. A nivel infantil se hace en 2 ó 3 kilómetros y a medida que se va avanzando en edad se incrementan los kilómetros. Aquí se suele navegar desde Las Alcaravaneras a Ojos de Garza. El resto de modalidades del piragüismo no se pueden desarrollar aquí, aunque una vez al año vamos a matar el gusanillo a la presa de Chira.

¿Qué es el piragüismo?

Mi vida, mi familia, mi ilusión.