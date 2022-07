Forma parte del equipo organizador del Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos, una carrera por montaña que el próximo 30 de julio vivirá una 12ª edición llena de alicientes, ya que será la cuarta prueba la Copa de España FEDME en línea y Campeonato de España de Clubes, así como Copa de Canarias. La Villa Mariana se ha convertido en los últimos años en referente para un deporte al alza que muestra las entrañas de un municipio con mucho que ofrecer a nivel turístico.

Copa de España en línea, campeonato nacional de clubes, Copa de Canarias. ¿Imaginaba llegar a este momento al inicio de esta aventura?

Está claro que ha ido todo muy rápido y no esperábamos llegar a esta situación actual en tan poco tiempo, pero he de decir que somos gente ambiciosa y nos gusta hacer las cosas bien. Intentamos que la gente valore nuestro trabajo, con la mente puesta siempre en mejorar año a año. Estamos, a nivel organizativo, en un momento de madurez, pero con la ilusión de intacta. Reconocemos que el queme que hemos sufrido es máximo, porque no somos profesionales de esto, sino aficionados con cariño, y ese cariño sigue vigente.

Y con este listón tan alto, ¿ahora qué?

Jajaja. Queremos el campeonato de España de selecciones autonómicas en Teror. La prueba dinamiza el municipio desde semanas antes a la fecha de la carrera, con muchísimos deportistas que se acercan a entrenar, lo que contribuye a la economía local. Además, hemos conseguido que nuestra carrera esté entre los eventos de trail más mediáticos de las islas.

¿Cuál cree que son las claves del éxito de esta prueba?

Pensar en el corredor es fundamental para nosotros, así como el trabajo en equipo que realizamos todos dentro de la organización. Hemos logrado que Teror tenga en julio un gran evento deportivo, con una gran repercusión mediática y con un alto nivel deportivo.

¿Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos ha servido para la enorme labor que han realizado en Teror con la recuperación de senderos?

Teror, a nivel turístico, es mucho más que la calle Real, la Virgen del Pino o el bocadillo de chorizo de Teror. El Ayuntamiento de Teror, con la concejala Laura Quintana al frente, ha apostado fuerte por las carreras por montaña y lo que este deporte conlleva y la recuperación de senderos ha sido todo un éxito. Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos ha contribuido a esta labor y aún nos quedan nuevos senderos por abrir para el disfrute de todos.

¿Qué novedad presenta el recorrido del próximo 30 de julio?

El tramo nuevo desde El Álamo hasta Arbejales. La apertura del sendero del Álamo, popularmente conocido como 'el de las escaleras', ha tenido una afluencia de visitantes espectacular y ahora se ha ampliado este tramo hasta el barrio de Arbejales. Y repito, quedan más sorpresas por mostrar. Jajaja.

Entre las novedades de esta edición 2022, destaca que la carrera de niños se celebrará el próximo sábado 23 de julio, una semana antes del gran día, y se desarrollará con más de 300 niños en el parque José Hernández, junto al Convento de las Dominicas, en una zona de senderos nueva. El evento contará el próximo 30 de julio con cerca de 1.500 inscritos en tres modalidades y seis salidas, ya que al ser Copa de España se incluyen a los Juveniles, Cadetes y Promesas. La entrega de dorsales se realizará exclusivamente en la Feria del Corredor instalada en la plaza de La Alameda.