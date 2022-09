La nueva vida de Dani Sarmiento en Polonia: «Todo va muy bien»

Semanas atrás, Dani Sarmiento, el jugador grancanario de balonmano más laureado de la historia, se planteaba una rutina alejada de la competición, luego de anunciar su retirada tras cerrar su etapa en el Saint Raphael francés. Pero varias llamadas desde Polonia («me insistieron bastante», admite) le cambiaron el panorama, hasta el punto de aceptar, ya con 39 años, alargar su trayectoria profesional. Y en su nuevo destino, con un contrato hasta diciembre, se ha instalado con la máxima ilusión por seguir disfrutando de su deporte defendiendo el escudo del Wisla Plock.

«Dejé a la familia en Francia y me centro en el día a día, en darlo todo en cada partido y entrenamiento», admite. De momento, las sensaciones son más que positivas. «Todo va muy bien. La adaptación a la ciudad, al equipo, va perfecta. Conocía al entrenador, que es español y a varios compañeros y eso me está ayudando bastante. Poco a poco me siento mejor en todos los sentidos. Estou muy contento de haber venido aquí», reconoce.

Su debut se produjo en cancha propia, con amplia victoria ante el Zabrze (35-24) y en la que tuvo protagonismo («jugué quince minutos en cada tiempo»), y también ya ha arrancado el periplo en la Champions, «que es el gran reto» propuesto por su club para la temporada en curso.

Sarmiento ya tiene interiorizado que está en la fase final de su carrera y, aunque no cierra puertas, asume este será el ciclo que culmine su historia en las canchas. De ahí que privilegie el día a día por encima de otro tipo de planteamientos.