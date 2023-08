Moisés Domínguez: «Sería un sueño estar en las Olimpiadas 2024»

Moisés Domínguez (Las Palmas de Gran Canaria, 2003) actual campeón de España de surfing tabla corta y con numerosos títulos a su espalda atiende a CANARIAS7 en una entrevista especial para él. «Me considero una de las jóvenes promesas en este mundo, pocos han podido lograr lo que yo con tan solo 19 años», dijo seguro de sí mismo el joven grancanario.

–¿Cómo surgió su pasión por el surfing?

–Surgió gracias a mi familia que gran parte de ella es surfera. Cuando era pequeño, con apenas seis años, mi primo me dio a probar la tabla y desde ahí, el mar es mi vida. Empecé a competir con 12 años, se puede decir que soy un veterano de la competición. Las primeras iba con él, y luego ya con mi entrenador.

–Cuénteme campeón de España, ¿cuáles son las sensaciones al haber ganado un torneo de este calibre?

–Fue hace un mes, tuvo lugar del 26 de junio al 2 de julio en Ferrol (Galicia) y quedé campeón en la categoría sub21. Es mi primer año y tuve la suerte de hacerme con el torneo. Además, en el Open, quedé quinto aunque tendría que haber quedado mínimo tercero pero bueno. Porque en el surfing compites en mangas de 20 minutos, en la que cada ola te la puntúan cuatro veces y en la mayoría de ocasiones suele ser bastante subjetiva. Los jueces hacen media y si eres de una zona en concreto o tienes mayor fama, te darán más valor. Es así, no es justo pero es así. Iba primero toda la manga y en apenas 10 segundos, pasé de primer a cuarto clasificado. Una lástima.

-¿A parte de ser un campeón en el mar, imparte clases?

-Sí, durante los tres meses del verano me voy a Galicia a impartir clases y así de septiembre a mayo puedo permitirme viajar más. Los sponsors me ayudan pero no consigo tanto dinero como para subsistir. Soy un chico independiente.

-En cuanto a sus estudios.

-Justo acabo de dejar la carrera, estudiaba Educación Física pero no podía compaginarlo. Llegué a segundo año y lo tuve que dejar porque profesionalmente es muy difícil dedicarle el tiempo que requiere. Aún siendo deportista de élite, los profesores me ponían pegas y así era más difícil. La administración no me ponía facilidades, no me comprendían. Porque los campeonatos no se avisan con antelación sino alomejor una semana antes. Dependo de un medio con mucha incertidumbre como es el mar.

-¿Cuál es su próximo reto a nivel individual?

-Llegar a las Olimpiadas. Sería un sueño para mí. Este será el segundo año en el que el surfing será representado en los Juegos Olímpicos. Es mi objetivo a largo plazo. A corto, tengo en septiembre dos pruebas del circuito europeo, en el cual voy quinto, y si hago bien esas dos pruebas me clasifico para el Mundial, la WSL (World Surfing League). Pero para ello tendré que entrar en el equipo nacional Open (absoluto) porque siempre me quedo a las puertas, solo se clasifican los tres primeros. En los europeos hay 128 participantes y depende de los años anteriores entras en una ronda u otra, pero es un todos contra todos. En el último me quedé en cuartos de final, es decir, ronda 5.

-¿Se considera como una de las jóvenes promesas mundial?

-Sí. A nivel español sí. Soy de los más talentosos. En el canario soy el mejor junto a Luis Díaz, pero es cierto que me saca cinco años. Aún me queda por crecer a nivel competición. En mi palmarés tengo en mi haber el Campeonato de Canarias en cinco ocasiones (sub12, sub14, sub16, sub18, sub21 y Open) y en todas las categorías. Además, tres veces de España, eso no lo puede decir cualquier persona de 19 años. El surfing al fin y al cabo es un deporte muy solitario, pero conoces a mucha gente y te llevas lo bueno.