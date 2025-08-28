El mejor bodyboard europeo se desafía en Gran Canaria

Las Canteras acogerá, del 2 al 5 de octubre, el ETB Gran Canaria Pro 2025, con la presencia de los riders más prestigiosos del continente

Mediapress Global Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 13:38 Comenta Compartir

Gran Canaria se prepara para recibir la cuarta edición del ETB Gran Canaria Pro, el campeonato de carácter internacional que reúne a los mejores bodyboarders de toda Europa. Prueba perteneciente al European Tour of Bodyboard y organizada por la European Surfing Federation se celebrará del 2 al 5 de octubre en la playa de Las Canteras, en la ola de La Cícer.

Con la participación de más de 120 atletas llegados de todo el mundo, el ETB Gran Canaria Pro 2025 es uno de los eventos de bodyboard más completos, abarcando todas las modalidades, Men, Women, Junior y Dropknee. Una prueba ya consolidada en el panorama internacional y en el tour europeo como una de las competiciones con mayor número de inscritos en cada una de las ediciones celebradas. Uno de los principales objetivos de esta prueba es la promoción de la participación femenina en esta modalidad, así como la promoción del deporte base, la categoría junior. Además, esta competición vuelve a estar englobada dentro del circuito canario de bodyboard perteneciente a la Federación Canaria de Surf.

Cartel del evento.

Llegados de lugares como Portugal, Francia, Marruecos, Islas Reunión o Inglaterra entre otros, se completa un plantel de atletas donde un 48% de ellos proceden de fuera de España. Campeones con títulos mundiales, internacionales y nacionales se volverán a dar cita en Gran Canaria para ofrecer el mejor show de bodyboard en la ola de La Cícer. Una expedición foránea que se unirá al talento de los mejores riders canarios para luchar por los títulos europeos en cada categoría. El European Tour of Bodyboard 2025 hará en Gran Canaria (España) su tercera parada del año, después de pasar por Lisboa (Portugal) y Tenerife (España) y terminar finalizando el circuito en Marruecos.

Un cartel de auténtico lujo para esta edición 2025 con la presencia de campeones mundiales de la talla de Armide Soliveres, Amaury Laverhne, Alexandra Rinder, Jorge Hernández, Alexander Montes, entre otros.

Destacados competidores de fuera de España como el marroquí Anas Haddar, la portuguesa y actual campeona de Europa Teresa Pradela que conformarán uno de los planteles con mas nivel de todas sus ediciones celebradas.

Ampliar Isabela Sousa, en acción.

A casi cuatro décadas de la primera prueba de bodyboard que se celebró en España, cuyo escenario fue la ola de La Cícer, el ETB Gran Canaria Pro 2025 consolida a Las Palmas de Gran Canaria como referente de playa urbana deportiva con una de las olas más polivalentes para la práctica del bodyboard en toda Europa. Parada obligatoria del circuito de Europa desde 2022 y cita ineludible para todos aquellos aficionados a esta modalidad, que podrán disfrutar por unos días del mayor espectáculo de bodyboard en vivo en un enclave perfecto.

Una competición que ofrecerá a todos los amantes de las olas y aficionados que se acerquen a La Cícer, servicio de restauración, música, mercadillo con marcas canarias y una gran terraza con vistas al mar para no perderse detalle de esta nueva edición.

Ampliar El marroquí Anas Haddar, otra de las referencias.

El ETB Gran Canaria Pro 2025 tiene abierta sus inscripciones en su página oficial www.grancanariaprobb.com donde además podrán encontrar toda información de esta nueva cita del bodyboard europeo en Gran Canaria.

Organización y patrocinios

El ETB Gran Canaria Pro 2025 está organizado por MPG Events en colaboración con la European Surfing Federation y la Federación Canaria de Surfing. Patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias a través de la viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte y Turismo LPA, concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria.

Colaboran, además, las marcas Alisios, Viveros Godoy, Hotel Cristina By Tigotán Las Palmas, Audiovisuales Canarias, Aguas de Firgas, Decoratina Vinilos Decorativos, Red Bull, Brisa Bodyboard, Emicela y Martínez Cano Canarias.