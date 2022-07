«Esta Majadilla Sunset Trail se la debemos a los corredores»

Nacido y criado en el barrio teldense de La Majadilla, Nelson Alonso cuando llega una nueva edición de La Majadilla Sunset Trail se desvive para que los participantes disfruten de un evento que saca adelante la Asociación Juvenil. Nelson Alonso es el director de una carrera que se celebrará el próximo sábado 16 de julio, con cuatro modalidades y que batirá récord de inscritos. El mal sabor de boca que les dejó la inesperada suspensión del pasado año quieren transformarlo en ilusión.

El próximo sábado llega una nueva edición de La Majadilla Sunset Trail. ¿Qué novedades presenta la prueba?

Este año presentamos cuatro modalidades, ya que añadimos una nueva carrera de 14 kilómetros, y hemos variado el recorrido, sobre todo el del maratón, con un 80% por senderos y llegando a lugares con un paisaje espectacular hasta la zona de medianías, con el paso por La Breña, Cazadores o el barranco de los Cernícalos. También la prueba pasará por el nuevo Corredor Paisajístico de Telde, una auténtica joya para todo el municipio.

El pasado año estaba todo preparado para celebrar la carrera y minutos antes se suspendió por parte de la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Telde. ¿Ya está todo olvidado?

No. Este año estamos con más ganas que nunca y esta edición se la debemos a los corredores. Hasta que no veamos a los participantes tomar la salida y disfrutar de La Majadilla Sunset Trail no se nos va a quitar de la cabeza el mal trago que pasamos en la pasada edición.

¿Qué tal la relación de la organización con el consistorio?

Como organización nos debemos a ellos en muchos aspectos. Aquello fue un bache, pero la vida sigue y hay que mirar hacia adelante.

¿Qué diferencia La Majadilla Sunset Trail de otras pruebas?

El post carrera. La Majadilla Sunset Trail es el acto que abre las fiestas de San Ignacio de Loyola en el barrio y después de la prueba los participantes pueden disfrutar de un concierto, de los chiringuitos y de la fiesta. El buen ambiente que se genera después del evento es extraordinario.

¿Cómo se inició este proyecto?

En el año 2013, la Asociación Juvenil La Majadilla decidió organizar la carrera. Hacíamos otros eventos, como fiesta de carnaval y una obra de teatro, y junto a mi primo Daniel Pérez, que ahora está en Barcelona, decidimos iniciar la aventura. Hicimos las ediciones 2013, 2014 y en 2015 se paró hasta recuperarlo en 2019. Llegó la pandemia y en 2021 nos encontramos con el inconveniente de última hora. Iniciamos aquel proyecto con tres personas en la organización, hoy somos once. Estamos muy ilusionados y que los participantes se vayan con un gran sabor de boca. El barrio de La Majadilla vive con intensidad su carrera y todos nos volcamos para que salga todo bien y los más de 400 inscritos, que es nuestro récord, disfruten.

Nelson Alonso empezó a correr en 2018 y se ha enamorado del trail. Recientemente ha completado con éxito su primera ultra en Andorra, con 105 kilómetros de recorrido. Administrativo de profesión y miembro de la Asociación Juvenil La Majadilla se vuelca en la organización de la carrera. La Majadilla Sunset Trail trae a la isla al catalán Álex Roca, un deportista con parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física que no tiene límites y que afrontará la modalidad de 14 kilómetros. El catalán sufrió una encefalitis viral herpética que le afecta a la parte izquierda del cuerpo y también al habla, ya que se comunica a través de la lengua de signos.