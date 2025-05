El silencio del Comité Canario de Disciplina puede llevar al caso Aridane a los juzgados

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Martes, 6 de mayo 2025, 12:05 Comenta Compartir

Quedan cuatro jornadas para finalizar la primera fase de la Liga Regional Disa Gobierno de Canarias de la máxima categoría y cinco para comenzar los play off.

El caso Aridane todavía no tiene, o no se conoce por los implicados si hay resolución o no del Comité Canario de Disciplina Deportiva, que se reunió hace dos semanas, pero cuyos comunicados suelen tardar en alguna ocasión, más de lo debido y hemos conocido uno cuya duración fue de varios meses, pero los denunciantes no quieren aparecer en los medios de comunicación para contarlo por miedo a represalias.

Si no se supiera la decisión en las próximas semanas, se abre una posibilidad que uno de los clubes, el que pierda en la misma ya sea Aridane o Almogarén- menos probable que lo haga el club palmero, pero es una puerta abierta- podría acudir a la justicia ordinaria y pedir la cautelar. Si su señoría se la concede, paralizaría la competición hasta que se resuelva, en este caso el play off por el título.

Es un tema que no es baladí y al que no se le ha dado la importancia debida además que hay malestar porque haya salido a la luz pública. El Almogarén no suelta prenda y desde el club no sale información en un sentido u otro, ni quieren realizar declaraciones, pero este periódico está en condiciones de asegurar, que personas cercanas al club y con gran peso e importancia, han pedido a la directiva que sigan hasta el final en este caso, aunque se ignora lo que hará el club de las medianías de Gran Canaria.

En este miércoles ya se debería conocer la segunda reclamación por alineación indebida que el Almogarén realizó en el acta del fin de semana, en su choque de la segunda vuelta ante el Aridane. El Comité de Disciplina, pero de la federación canaria de lucha, algo deberá decir y más ahora que cuenta con nueva documentación, que no tuvo cuando resolvió en la primera vuelta, donde se basó en un escrito que parece emitió la federación insular de La Palma y que el club ha dado a conocer, incluso en sus redes sociales.

La aparición de nuevas pruebas aportadas por los grancanarios ha levantado la expectación y la duda si valdrán para el cambio de opinión o no. El juez deportivo deberá decidir, pero será ya un indicativo si tuvo o no importancia a la hora de resolver nuevamente sobre el mismo caso.

El Aridane insiste que su DB Jorge González tenía ficha de segunda y después de primera, por tanto, fue alineado correctamente. Por su parte el Almogarén argumenta que comenzó con ficha de primera, bajó a segunda y después regresaba a primera nuevamente, algo que no está permitido y ahí está el quid de la cuestión de un tema que se ha enrarecido, pero que, dado que ambos creen tener la razón, o se resuelve rápido o puede incidir en la liga regional de manera importante.

Si la razón se la conceden al Aridane, todo quedará como está, pero si es al Almogarén, los grancanarios sumarían seis puntos y los palmeros perderían ocho puntos, aunque dado la ventaja que tienen, les mantendrá en el play off, pero en una posición diferente y los cruces de cuartos de final también serían distintos.

Temas

Lucha canaria