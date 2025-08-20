Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Ramón Jiménez no desiste y apura opciones para continuar compitiendo. Pedro Reyes

Un Ramón Jiménez saneado busca seguir vivo en categoría sénior

Lucha canaria ·

La publicación de unas deudas que el propio club desmiente originó un problema al provocar la desbandada de los luchadores pretendidos

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:16

La posible retirada del Ramón Jiménez de la categoría séniorha quedado aplazada ya que, tras la reunión de la nueva junta directiva presidida por Alberto Mateos del lunes en la noche, se han dado un tiempo para intentar que la entidad siga compitiendo, ya que la base está asegurada.

El problema arranca de unos wasaps de algunos luchadores que dejaron la entidad a los que se le debe alguna cantidad dinero de la campaña recién terminada, lo cual hizo que los bregadores que tenía apalabrados el club salieran en desbanda. Desde el club norteño se aseguraba que no debían nada.

Alejandro Rivero, presidente de la entidad, ha querido aclarar el asunto: «Nosotros contrajimos algunos compromisos económicos con algunos luchadores, pendiente de unos patrocinadores, los cuales nos fallaron, pero entonces lo que hicimos fue dejar el club a un lado de esta deuda y comprometernos personalmente por escrito a pagarla por nuestra cuenta, más pronto que tarde, y se hará en breve, ya que como dije, entregaba el club saneado, y así fue, ya que el equipo no debe dinero. La nueva directiva, incluso, se encontró en la cuenta corriente con algo de efectivo, que no quisimos utilizar para pagar lo que se debía. Fue un compromiso mío, no del club, y algunos directivos y lo vamos a cumplir».

La nueva junta directiva se mostraba muy dolida con estos luchadores que abandonaron y vertieron en redes esas deudas como si fueran del Ramón Jiménez , así como algún exdirectivo que de alguna manera le han hecho daño, pero uno de los integrantes del grupo gestor comentaba: «Vamos a hacer lo imposible para seguir en categoría sénior, ya que nos costó muchísimo volver a salir, y yo fui uno de los que colaboró tras su desaparición, para que ahora se vuelva a perder, pero lo que han querido hacer con nosotros, no tiene nombre».

Ya están mirando luchadores, incluso en otras islas, que puedan entrar en los parámetros económicos en los que se va a mover este histórico en la temporada 2025/26. Se conocerá en un par de semanas si se mantienen o tiran la toalla definitivamente.

