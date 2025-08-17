El Ramón Jiménez, a punto de tirar la toalla

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 17:32 Comenta Compartir

La situación del Ramón Jiménez de Santa María de Guía va camino de que en esta temporada no luchará en categoría sénior. Esto se decidirá, según confirmó su nuevo presidente Alberto Mendoza, en la noche de este lunes, en una reunión convocada al efecto, pero las posibilidades no son demasiadas porque a estas alturas no tiene bregadores seniors para competir.

El club ya vivió un final de campaña convulso, cuando en los últimos días de julio buena parte de sus directivos y algunos luchadores se marchaban para volver a darle vida en Gáldar al Ajódar. A partir de aquí se desarrollaron unas acciones extrañas que terminaba como el presidente confirmaba. «Teníamos la plantilla prácticamente confeccionada y apalabrada, pero en menos de dos horas nos quedamos sin luchadores».

Mendoza no quería hablar del tema y desvelar que había pasado para «no echar más leña al fuego, pero han ocurrido cosas que puedo demostrar por los wasaps enviados y recibidos. Este lunes nos reuniremos y se decidirá si el equipo sale a competir en categoría senior o no. Eso sí, nos mantendremos con la base y con una planificación al respecto a corto y medio plazo.»

Con esta situación ya es el segundo equipo, además del San Bartolomé en Primera, que tiene dudas de si saldrá o no a competir en categoría senior esta temporada pero que se resolverá en breve.