Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Otros tiempos con un Ramón Jiménez celebrando títulos. Pedro Reyes

El Ramón Jiménez, a punto de tirar la toalla

Lucha Canaria ·

Este lunes decide si sale a competir en categoría sénior aunque todo apunta a que no podrá hacerlo

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:32

La situación del Ramón Jiménez de Santa María de Guía va camino de que en esta temporada no luchará en categoría sénior. Esto se decidirá, según confirmó su nuevo presidente Alberto Mendoza, en la noche de este lunes, en una reunión convocada al efecto, pero las posibilidades no son demasiadas porque a estas alturas no tiene bregadores seniors para competir.

El club ya vivió un final de campaña convulso, cuando en los últimos días de julio buena parte de sus directivos y algunos luchadores se marchaban para volver a darle vida en Gáldar al Ajódar. A partir de aquí se desarrollaron unas acciones extrañas que terminaba como el presidente confirmaba. «Teníamos la plantilla prácticamente confeccionada y apalabrada, pero en menos de dos horas nos quedamos sin luchadores».

Mendoza no quería hablar del tema y desvelar que había pasado para «no echar más leña al fuego, pero han ocurrido cosas que puedo demostrar por los wasaps enviados y recibidos. Este lunes nos reuniremos y se decidirá si el equipo sale a competir en categoría senior o no. Eso sí, nos mantendremos con la base y con una planificación al respecto a corto y medio plazo.»

Con esta situación ya es el segundo equipo, además del San Bartolomé en Primera, que tiene dudas de si saldrá o no a competir en categoría senior esta temporada pero que se resolverá en breve.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  3. 3 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  4. 4 Hasta siempre, Atilio
  5. 5 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  7. 7 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  8. 8 Abran paso a la UD de Luis García
  9. 9 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»
  10. 10 Las Torres planta su protesta en La Barra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Ramón Jiménez, a punto de tirar la toalla

El Ramón Jiménez, a punto de tirar la toalla