Francisco Rivero.

Quien nunca debió ser cesado

Lucha canaria ·

«¿Dónde está el político que cometió la irregularidad -según sentencia judicial- de cesar a Francisco Rivero»

José Trujillo Artiles Barranquera IV

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:41

Algo está ocurriendo en estos tiempos con la creciente intervención del político en nuestra institución, entrando donde nunca antes se había atrevido a entrar.

Durante ... cuarenta años caminamos juntos, cada cual en el puesto que le correspondía -zapatero a tu zapato-, y así la Lucha Canaria pudo desarrollarse con estabilidad, orden y respeto mutuo. Sin embargo, hoy vemos cómo se traspasan límites que siempre fueron sagrados.

