Rivero volverá a la Regional antes del 17 de noviembre

Corría el 10 de febrero de 2022 y el director general de Deportes del Gobierno de Canarias de entonces, Manolo López, se cansaba ya del presidente de la Federación Canaria de Lucha, Francisco Rivero y ordenaba la suspensión de sus funciones, fundamentalmente por atrasar la convocatoria de elecciones a la Federación, una vez que, desde el 15 de octubre de 2021, le habían dimitido ya siete miembros de la junta directiva y, según los Estatutos, en ese instante cesaba y tenía que convocar elecciones a la Regional en quince días. Textualmente decía que la suspensión venía por «supuestos de notoria inactividad y dejación de funciones que suponen un incumplimiento grave de los deberes legales y estatutarios».

Rivero no estaba de acuerdo con el cese por estatutos, dilató el proceso y quiso convocar también elecciones a las federaciones insulares, que no tenían ningún problema y no estaba capacitado para ello en ese instante. Esa fue la gota que colmó el vaso para su sustitución, con cuatro meses de retraso, por una gestora que después estuvo más tiempo del que debía.

Rivero llevó el tema a los tribunales porque entendía que no estaba cesado por la dimisión de sus directivos y que la sustitución obligada por del director general de Deportes no era ajustada a derecho.

Dos años y medio después, el TSJC le daba la razón en una parte, que la Dirección General de Deportes no debió despojarlo de su cargo ese día, por lo que obligaba a reponerlo a esa fecha del 10 de febrero, cuando iba a convocar elecciones, ya que en el apartado que no estaba cesado por la marcha de más del 50% de su Junta Directiva, la justicia no se la dio y ordena la celebración de elecciones anticipadas para los dos años de mandato que le quedaban.

Plazos

Estos días se han reunido los representantes de la consejería de Educación y Deportes con Francisco Rivero y, aunque el mutismo por ambas partes es total de lo allí hablado, será repuesto en su cargo antes que expire la fecha dada por el TSJC, que es el 17 de noviembre, pero que lo hará para que se cumpla la Ley y el propio Rivero convoque elecciones.