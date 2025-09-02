Gran Canaria podría perder dos o tres equipos femeninos en la Liga Regional

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

A falta de poco más de un mes para el principio de la temporada, los equipos femeninos en Gran Canaria, a nivel regional, tienen una pequeña crisis, ya que la pasada campaña fueron cinco los que participaron en la Liga Disa Gobierno de Canarias y en la actual: solo dos lo han confirmado, Santa Rita y Roque Nublo. Uno ha dicho que no, el Almogarén, otro que no lo sabe a fecha de hoy, pero que está complicado, el Castro Morales, y un quinto que hasta ahora no ha hecho movimiento alguno y sigue siendo una incógnita, como el Maninidra.

A nivel insular no hay problemas ya que los equipos han de mantener un conjunto femenino en las competiciones de Gran Canaria para poder cobrar la totalidad de la subvención que da el Cabildo a través de la Federación.

Ampliar Tindaya Infante.

A nivel regional, hay un problema que ha puesto sobre la mesa el presidente del Castro Morales Jaime Rivero: «La entrada del dinero en las féminas está yendo por mal camino y hay cosas que no me están gustando, ya que se están ofreciendo cantidades enormes de dinero y eso es complicado de asumir para equipos que tenemos también masculino, por lo que no sé si participaremos o no. Ahora me preocupa más donde entrenar ya que el terrero está en reparación y estamos nosotros llevando arena a Las Huesas para al menos poder hacer la pretemporada. Confío que estos problemas con el ayuntamiento se acaben y pueda tener para el principio de la campaña el de Lomo Cementerio a punto y antes de final de año Las Huesas, que hace el doble de aficionados en sus gradas».

Participen o no en la Regional, seguirá la destacada C, Rosa Vega y María como cabeza del equipo junto varias luchadoras juveniles que han subido a sénior.

Por su parte, el Almogarén no competirá en la Regional y su política de fichajes así lo ha confirmado.

Ampliar Equio femenino del Castro Morales.

El coste de un equipo femenino cada día es mayor por cómo se va moviendo el mercado y han decidido no hacerlo, habiendo ya salido del club sus luchadoras más importantes.

El Maninidra sigue sin dar señales de vida hasta hoy, por lo cual no se puede decir nada del conjunto sureño, solo que ha perdido a dos de sus mejores luchadoras, Raquel Mentado y la DC Miriam Viera, pero hasta la fecha Adriana González o la destacada C Daniela Cazorla, todavía no se ha comprometido con otro club, por lo que, si se queda en Gran Canaria, daría al club de Ingenio una posibilidad, ya que para ir a la regional hay que tener al menos una DC.

Por su parte, el Santa Rita, con la DC Lorena Mateo en la cabeza y numerosas luchadoras de base como Antonela García o Valeria Lajo, sí participará y tratará de defender, al menos, su condición de actual subcampeón de Canarias. Isabel Zubiaga, Pino Morales y otras jóvenes como Carla Sánchez, Laura Ezeasor o Lucía Fuentes, para intentar dar guerra.

El Roque Nublo, tras el refuerzo de la DB Tindaya Infante, será el segundo club que estará en competición regional, también ya confirmado. Tendrá el apoyo de bregadoras como Kimberly del Rosario, Athenea del Mar, Gara Oliva o María Zairuma. El objetivo es hacer una buena campaña y si es posible meterse