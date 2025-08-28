Certezas e incógnitas planean sobre la Tercera Categoría en Gran Canaria

Hay previsión de ocho equipo, con la duda del Castro Morales B y un Unión Doctoral que, según ha dicho su presidente, depende de las subvenciones

Ndour continuará perteneciendo a la disciplina del Unión Sardina pese a que ha recibido propuestas de otros clubes para cambiar de aires.

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 13:21 Comenta Compartir

La Tercera Categoría de Gran Canaria tendrá un total de ocho equipos: Ajodar, Adargoma, Vecinos Unidos, Unión Sardina, Unión Doctoral, Ramón Jiménez, Tinamar y, muy posiblemente, el Castro Morales B.

Hasta la fecha, finalizando agosto y con poco más de un mes para el inicio de la competición, solo tres, Adargoma, Ajodar y Tinamar han dado señales de vida. Curiosamente, los dos nuevos clubes en esta campaña han presentado sus efectivos en su totalidad para esta temporada, además del Tinamar, pero del resto poco o nada se sabe.

El Tinamar ha renovado a sus DC, Néstor Vega y Jonathan Suárez, ha incorporado al ex del Santa Rita, José El Zurdo y a Mencey Montes, renovando a Nauzet Moreno, Carmelo Rodríguez, Echedey Peña, Jesús Pérez y Álvaro Vega, Raúl Ramírez, por lo que no habrá duda que estará en la parrilla de salida.

Ampliar Juan Ramón Sánchez, imponiéndose a Matoso en uno de sus duelos durante la temporada pasada.

El Unión Sardina se espera que saldrá, ya que su máxima figura, el destacado C Yakhya Ndour, no ha aceptado ninguna de las ofertas recibidas, Incluso para luchar en Primera, pues está muy agradecido al club por como lo han tratado y seguirá en el mismo, por lo que es de suponer que la entidad se mantendrá compitiendo sin problemas.

Por su parte, el presidente del Unión Doctoral ya ha comentado que hasta que no tenga las subvenciones, no sacará el equipo, por lo que también que habrá que esperar a que las reciba para que comience a buscar luchadores. El hecho de que sus destacados C no hayan fichado todavía con otros clubes puede ser un indicativo que se mantendrá como siempre.

Ampliar Néstor Vega renovó con el Tinamar.

El Vecinos Unidos de Firgas tiene un problema económico importante por la falta de ayudas locales y la disminución a la mitad de su principal patrocinador, por lo que su presidente está haciendo o intentando hacer maravillas con pocos recursos para conseguir un equipo, basado, fundamentalmente, en luchadores de su cantera para que mantengan al club en la categoría de bronce.

Por ahora no suele fallar a la cita y por ello se espera que pueda seguir una temporada más.

La lucha del Ramón Jiménez

El cuarto en discordia, al que tampoco no se le ha visto, es al Castro Morales B. Su máximo mandatario, Jaime Rivero, declaraba que habrá que esperar un poco más para conocer, en función de los luchadores que haya en el club, si al final, como la pasada campaña, salen con un equipo filial para que todos sus bregadores puedan estar activos, fundamentalmente los que no luchen en Primera, a excepción de los juveniles.

Ampliar El Vecinos Unidos, siempre con problemas por la falta de subvenciones.

Los veteranos DC Juan Ramón Sánchez y Jorge Rivero, si terminan convenciéndole, podrían liderar este nuevo proyecto.

El Ramón Jiménez tiene a su nueva junta directiva dirigida por Alberto Mendoza trabajando como nunca para seguir en la brega, tras los problemas internos y la desbandada de luchadores. El club norteño se mantendrá como mínimo en la base y en femeninos, pero harán lo imposible por armar una escuadra que compita en la categoría sénior, aunque hasta la fecha nada se sabe y habrá que esperar un poco más a ver si lo consiguen o no. Con todo, hay optimismo.

Por su parte los debutantes Ajodar y Adargoma serán dos de los animadores de una competición todavía por conformar de manera definitiva por las dudas existentes.

Temas

Lucha canaria