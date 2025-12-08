El Campeonato de Canarias de selecciones insulares cadetes está en el aire

Desde el regreso de Francisco Rivero a la Federación Regional todo es una incógnita

Para el próximo 23 de enero estaba previsto, en el calendario regional, la celebración del Campeonato de Canarias cadete de selecciones insulares femeninas y dos semanas más tarde el masculino, para los cuales las federaciones llevan haciendo convocatorias y entrenamientos hace ya varias semanas.

El Isabel Lozano de categoría femenina inauguraba la temporada del 23-25 de enero y el masculino, el trofeo Alfredo Martín El Palmero, quedaba para los días 6 al 8 de febrero de 2026.Las ligas regionales Disa Gobierno de Canarias, tanto masculina como femeninas tenían previsto el comienzo el 15 de febrero en el nuevo formato.

Los campeonatos de selecciones son competiciones que tienen una tremenda importancia en las islas y que requieren bastante trabajo la organización de cada uno. Gran Canaria es la vigente campeona, tanto en el Teya Ramos como en el Alfredo Martín.

La llegada al poder federativo, aunque sea para convocar elecciones, de Francisco Rivero y que el TSJC anulara todas las decisiones tomadas por la Junta anterior que presidía José Antonio Caballero, indica que tiene que ser el presidente actual y su Junta, aunque sea en funciones, los que han de organizar los torneos regionales.

Hasta la fecha nada se sabe y el temor está comenzando a cundir en algunas federaciones insulares, ya que las selecciones están preparándose para esas fechas, porque el primer torneo regional de la actual campaña.

Rivero sigue sin ofrecer información desde la federación, no solo de cómo tiene planificado los próximos meses, sino de las acciones a realizar, lo que está llenando de incertidumbre y preocupación al mundo de la lucha canaria.

Ya por estas fechas el sorteo debería haberse realizado, al igual que el de la liga regional Disa Gobierno de Canarias en ambas categorías, que tenían previsto, con las nuevas modificaciones, comenzar en febrero, pero hasta el instante se desconoce hasta el sistema de competición que se va a seguir, si el propuesto por Caballero y su equipo o Rivero y los suyos asumen uno nuevo.

Lo único que ha trascendido en los últimos días es que Rivero, además de la auditoria y subir con Borito al escenario a recoger el premio del Gobierno de Canarias, se quería reunir con los representantes de Disa, pero los estamentos de la lucha canaria siguen esperando información de lo que va a deparar los próximos meses.

Hasta el 17 de febrero tiene de plazo para convocar elecciones, pero mientras debe con su reducida junta directiva, solventar el día a día y organizar las competiciones regionales, que son bastantes y el tiempo se echa encima, de ahí la preocupación del mundillo luchístico.

