Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher El pueblo de la cumbre de Gran Canaria está más cerca de ser iluminado de oro durante esta próxima Navidad | Compite con Fuente del Mestre, en Badajoz, por ser el encendido el 17 de diciembre

Vista de una de las calles del casco urbano de Tejeda, finalista de Juntos Brillamos Más.

Jesús Quesada Tejeda Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:29 | Actualizado 12:43h.

Tejeda ha superado una nueva fase en la carrera abierta para ser el pueblo de España elegido en esta próxima Navidad como el ganador de la campaña Juntos Brillamos Más, con la que la empresa Ferrero Rocher selecciona una localidad del país para ser iluminada de oro durante esas fechas, un alumbrado que, además, quedará en Tejeda si este pueblo logra ser el ganador del concurso.

Tejeda ya es finalista de esta competición, junto a Fuente del Mestre, de Badajoz. El tercero en discordia hasta ahora, Cudillero, en Asturias, no ha pasado el filtro de las votaciones que se acumulan en la página web de Ferrero Rocher.

Desde este lunes 8 de diciembre hasta las 23.00 (hora canaria) del próximo domingo 14 se mantendrán abiertas las votaciones para elegir al pueblo ganador de Juntos Brillamos Más de este año, la primera vez que este concurso de ha abierto a los dos archpiélagos españoles. El ganador se conocerá en la mañana del lunes 15 de diciembre.

La carrera comenzó con 17 localidades de todas las comunidades autónomas y Tejeda ha ido superando todas las etapas hasta convertirse en una de las dos finalistas, destacó este lunes, su alcalde, Francisco Perera, que anima a todos los canarios a volver a votar por este municipio porque, explica, los votos que se sigan produciendo se añaden a los ya realizados. No se trata de una nueva votación que parte de cero sino de un acumulado.

El proceso de votación se está llevando acabo a través de la página web oficial de Ferrero Rocher. Si quieres que Tejeda brille este año con luz propia, puede votar aquí.

El encendido, el miércoles 17

Si el municipio de la cumbre de Gran Canaria gana este concurso el alumbrado de Ferrero Rocher se encenderá el miércoles 17 de diciembre y quedará a partir de entonces en poder del Ayuntamiento, que decidirá en qué horario alumbrará el casco del municipio y hasta qué fecha permanecerá encendido. Ese 17 de diciembre acudiría a Tejeda el presentador de esta campaña, el televisivo Jesús Vázquez, para proceder al encendido.

Los especialistas en iluminación de la empresa de chocolates estuvieron en Tejeda hace 15 días, al igua que en los otros dos pueblos semifinalistas, para conocer la disposición de sus calles, plazas y edificios y planificar el diseño y distribución de las luces que colocarían y cederían al municipio.

Perera destaca que de ganar esta distinción, «sería un honor y un prestigio para Tejeda», además de que la fama que tiene la espectacular iluminación especial de Ferrero Rocher «supondría un atractivo y un revulsivo para el municipio y sus comercios«.

Ampliar Escaparate de la tienda Bientesabe del casco urbano de Tejeda. C7

Como alcalde de uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, el primer edil de Tejeda ha hablado estas últimas semanas con otros municipios de esta selecta asociación que han ganado ediciones anteriores de Juntos Brillamos Más. «En uno tuvieron colas de 10 kilómetros el día del encendido y en otro tuvieron que dejar las luces encendidas hasta el 28 de febrero», reseña Perera.

La Cronista Oficial de Tejeda

La cronista oficial de Tejeda, Fina Suárez, se congratula de que el municipio haya superado otro corte y también anima a los canarios a seguir votando en la página web de Ferrero Rocher. Ganar la campaña Juntos Brillamos Más «sería un reconocimiento y un incentivo para que la gente siga viniendo a un municipio que está perdiendo población«, comenta.

«Supondría un impulso económico para mantener viva la cumbre y abiertos los comercios«, agrega la propietaria del Hotel Fonda de La Tea y la tienda de productos locales Bientesabe, cuyo escaparate ha decorado con bombones de famosa marca de chocolates.